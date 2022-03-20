中國睡眠研究報告：民眾平均睡7.06小時　比十年前少1.5小時

3月18日，中國社會科學院社會學研究所、社會科學文獻出版社等聯合發布《中國睡眠研究報告（2022）》。報告指出，中國民眾睡眠時長不足，每天平均睡眠時長為7.06小時，相比十年前時間縮短近1.5小時。



據報告課題組介紹，本研究所用數據源於中國社會科學院社會學研究所於2021年11月開展的中國居民睡眠狀況網上調查。調查樣本為18至71歲成年人，最終獲得有效樣本6037個。

報告數據顯示，中國民眾睡眠時長不足，每天平均睡眠時長為7.06小時，超過8個小時的被調查者比例僅為7.97%。比較2012年至2021年十年間民眾睡眠情況，如今入睡時間平均晚了兩個多小時，起床時間平均晚了37分鐘，意味著睡眠時長縮短近1.5小時。

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報告還指出，影響睡眠時長的因素分別是看手機或上網導致睡眠拖延，工作或學習時間長擠佔了睡眠時間，以及失眠等睡眠障礙的影響。年齡愈小的被調查者，看手機、上網拖延睡眠的比例愈高。

在詢問「因花時間在手機上而導致失眠」的情況時，31.19%的被調查者選擇了「有時」，18.73%的被調查者選擇了「總是」，僅7.98%的被調查者選擇了「幾乎從不」。在詢問「每天睡覺前看一會兒手機」的情況時，53.65%的被調查者選擇了「總是」，20.15%的被調查者選擇了「有時」，僅2.61%的被調查者選擇了「幾乎從不」。

此外，針對「雙減」政策對中小學生睡眠的影響，報告課題組進行了專題分析。數據顯示，在「雙減」政策實施後，61.53%的中小學生家長表示孩子上床時間提前了。有69.98%的中小學生家長表示孩子睡眠質量有所改善。但是仍有50.48%的中學生家長和37.77%的小學生家長表示孩子每天的平均睡眠時長仍然無法達到8小時。