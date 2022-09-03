深圳公司稱加班每月不滿30小時捐3百　網民批：沒加班費還欠錢？

9月1日，內地網民在社交平台爆料稱，深圳一公司新發佈《關於嚴格執行加班制度的公告》，公告稱如果員工加班未達到30小時，需要向公司樂捐300元。《藍鯨財經》向該公司求證，證實該公告屬實。該公司法定代表人更稱，「這是公司內部的事情」。



事件隨即登上熱搜。網民批評「加班沒有加班費，上班上到欠錢？」、「终於明白為何考公務員那麼搶手了」，「公然違法，保留加班證據索賠!」亦有網民稱「資本主義國家都不敢這樣加班」、「這種老闆在國外會被告死或坐牢吧？」



《藍鯨財經》報道，該公司要求員工每月加班時長必須達到30小時，加班到晚上20時30給予最高20元餐費補貼。如果員工加班未達到30小時，需要向公司樂捐300元。

報道指出，記者向涉事公司處核實，此文件屬實。公司法定代表人表示，這是公司內部的事情。不過在該公司的招聘廣告上，這間公司稱員工不須加班，如加班可申請調休。

該公司公告稱每月加班不滿30小時須捐300元、(藍鯨財經)

報道採訪北京中聞律師事務所梁晨律師，他表示，公司內的法律肯定不能大於國家的法律，「員工加不加班是員工的自由，不能強制」。

他也提到，公告提到的餐費補貼20元也是不符合加班費法定標準。對於「加班不滿30小時捐300元」，梁晨則說，公司的樂捐制度相當於是一種罰款，但罰款的權利是屬於行政機關的，「公司就是一個普通的民是主體，員工是可以以這個理由解除勞動合同並且獲得補償金的」。

網民點睇：

這不犯法嗎，工農建立的國家，維護勞動人民的法律就是這麼踐踏的。

嚴重違法勞動法。現在是只有外企嚴格遵守勞動法了嗎?

這間公司是獨立於中國法律之外嗎?

不提公然違法，加到晚上8點半，才給補貼20餐費，太摳了，這是離倒閉不遠了。

