楊丞琳「台灣吃海鮮奢侈」惹議　曾稱對日抗戰「8年而已」遭封殺?

楊丞琳參與浙江衛視節目《還有詩和遠方》的言論被翻出，引發兩岸熱議，她在節目中表示「我是廣東人，在台北長大」，更在講述成長過程時提到「吃海鮮是奢侈的在那」，引發台灣網民砲轟，稱楊丞琳說「在台灣吃海鮮奢侈」有悖事實。但亦有網民認為，是因為剪輯才有斷章取義的誤會。



事情傳到大陸後，楊丞琳獲得部分大陸網民聲援。但亦有不少網民提到2003年楊丞琳曾被節目主持人吳宗憲詢問抗日戰爭打了多少年，她在知道答案後脫口而出「8年而已喔」後並笑出聲，引發大陸輿論抨擊，更傳出遭大陸「軟封殺」多年，近年才逐漸解禁，並靠電視劇《荼靡》、綜藝《乘風破浪的姐姐2》再次翻紅。



台灣女星楊丞琳日前參與大陸綜藝節目《還有詩和遠方3》，稱「我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裏的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的『在那』」節目片段被網友截圖一出，引發爭議。

楊丞琳「吃海鮮奢侈說」辱台？

曾因「抗日戰爭8年而已喔」被大陸軟封殺

事件傳回微博等內地社群平台，雖獲得部分大陸網民聲援，但亦有網民翻出「楊丞琳」2003年代班吳宗憲主持的《我猜我猜我猜猜》，在節目中，吳宗憲突然抽考，問楊丞琳知道抗日戰爭打了多少年嗎？楊丞琳回答不出，吳宗憲只好告訴她答案，但楊丞琳卻脫口而出「8年而已喔」並大笑，現場來賓、藝人Nono則訝異回「8年『還』而已？」

節目片段：

有網民指，該言論讓楊丞琳在大陸發展受挫。官媒更批評「楊丞琳沒有一點歷史常識」，許多網民更痛批戰爭中有許多人民因此失去生命，楊丞琳卻是嘻笑的態度，「不尊重歷史和生命，缺乏常識」亦有許多網民稱「國家面前無偶像」揚言要封殺楊丞琳。亦有網民指，楊丞琳曾經被「軟封殺」(亦即未明令禁止，但難接到戲約)，直到近年她靠著在兩岸三地高口碑的電視劇《荼靡》、綜藝《乘風破浪的姐姐2》等再次回到觀眾視線。

2017年楊丞琳曾回應「抗日戰爭」相關言論引發的爭議。她表示對自己的當年的錯誤深深反省，也強調自己笑並不是嘻笑而是覺得自己笨。此外她也曾在微博轉發「一個中國」，獲部分大陸網民稱讚。「至少證明她不是台獨」。不過有部分網民仍不買單，時常拿「8年抗戰」事件抨擊楊丞琳。

經常針對時事發表看法的大陸網紅「廣告小妹」則透露，其實早年楊丞琳是不少大陸人的黑名單，直到後來嫁給李榮浩才慢慢洗白。據了解，此次「海鮮事件」讓楊丞琳FB、IG粉絲數直線下降，楊丞琳也緊急關閉留言，目前並未就此事回應。