福建600億豪門聯姻！特步小公主嫁七匹狼少爺　網民：童話成真？

日前，福建一樁豪門企業聯姻突然登上微博熱搜。故事主角是體育用品企業特步小公主丁佳敏和七匹狼少爺周力源。網民除了驚嘆企業「強強聯合」外，也有針對婚姻「門當戶對」的討論，網傳彩禮高達18億（人民幣，下同）。



內地網民和媒體也開始爬梳福建的「豪門聯姻圈」，發現閩商的企業透過聯姻、商業合作形成一個關係密切的網絡，福建六大家族身家合計超過600億。許多網民感嘆「有錢人終成眷屬」、「童話故事是真的，但不會發生在我身上」。



七匹狼創始人周少雄的兒子周力源（26歲）和特步創始人丁水波的女兒丁佳敏（25歲），日前宣布訂婚，婚禮照片流出後，網民感嘆「不論家世，還是相貌來說，他們倆都是天造地設的一對。」丁佳敏也回覆網民稱，她與周力源是青梅竹馬，她更用周杰倫的歌曲《愛的飛行日記》來表白老公。

丁佳敏出生於1997年，主要負責特步女生系列產品。周力源出生於1996年，目前擔任七匹狼董事長。亦有網民指出，故事很像真實版的「豪門愛情故事」，稱真正的豪門婚姻應該是強強聯合，而非「霸道總裁愛上灰姑娘。」不過最引發網民討論的是福建企業的聯姻現象。

據了解安踏、特步、361°、七匹狼、八馬等知名企業都來自福建泉州，這些企業一直有著聯姻的傳統。

《中國基金報》報道，福建豪門之間不斷通過聯姻，強強聯手的消息再次引發熱議。據統計，八馬茶葉家族的三位親家七匹狼、安踏、高力控股的身家合計超過500億。而特步家的兩位千金又串起七匹狼、九牧衛浴家族。這六大家族的身家至少超過600億。

網民介紹，「七匹狼少爺一個娶八馬千金，一個娶特步小女兒；特步大女兒嫁給九牧衛浴；安踏千金嫁給八馬茶葉公子，八馬二千家嫁給高力集團。」構成特殊的福建豪門聯姻局。

細數豪門聯姻

在內地網民熱議福建豪門聯姻局時，《三言財經》則報道稱，豪門聯姻這種事，古今中外都有，並非福建特有。

報道指，1983年，澳門三大家族之一的崔氏家族崔世安，與霍英東家族的侄女霍慧芬聯姻。1991年1月，澳門賭王何鴻燊之女何超瓊與香港船王許愛周的孫子許晉亨聯姻，兩人的婚禮耗資2000萬元港幣，但僅維持不到10年。

2000年何鴻燊的兒子何猷龍與香港維他奶創辦人羅桂祥的孫女羅秀茵實現聯姻。2007年12月，香港玩具大王蔡志明長女蔡加敏與達成集團主席馬介璋之子馬鴻銘結婚。

這樣的情況也不只在中國大陸。2015年7月，美國酒店業巨頭希爾頓家族二小姐妮琪·希爾頓（Nicky Hilton Rothschild）與英國的銀行界羅斯柴爾德家族繼承人之一詹姆士‧羅斯柴爾德（James Rothschild）聯姻。