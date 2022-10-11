內地拍賣網再現「天價冧巴」　中國最多「6」號碼逾1300萬元起拍

不少人為了追求個性，不惜花重金拍下手機靚號，如阿里資產網站此前一個號碼為「15077777777」的手機靚號便成功以391萬元（人民幣．下同）成交。周一（10日），號稱全中國最「6」的聯通手機靚號「15666666666」亦在該網站正式開拍，起拍價更超過1300萬元。



根據競買公告，該號碼的歸屬地為山東濟南，號碼使用權無任何糾紛。其周一上午10時在阿里資產網站正式開拍，起拍價1366萬元，保證金68.8萬元。值得一提的是，剩餘話費餘額38萬餘元不包含在本次拍賣成交價中。

上述靚號的競價週期僅為一天，因24小時內無人競價，已於周二（11日）上午10時正式流拍，共計64638次圍觀，1809人設置提醒，0人報名。不過最新消息顯示，該號碼將於11月10日上午11時再次開拍，起拍價和保證金不變。

公告特別提醒，該號碼目前仍正常使用中，請各競買人切勿惡意撥打電話、短信騷擾等，以免造成他人困擾，如有惡意撥打騷擾電話、騷擾短信等，將承擔相關法律責任。

網民點睇：

詐騙團伙看見又笑了

一個手機號賣這麼貴，這是要洗錢麼

廣告價值，富豪們身份象徵

無本生意，這才是正兒八經的數字經濟

這號用了，姜子牙都要讓步吧

用這麼貴的手機卡真怕打電話閃到舌頭呢，窮的我不敢想

