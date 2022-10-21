正反面都穿窿！潮牌賣鏤空羽絨服要價1599元　網民好奇：保暖嗎？

近日，內地一款愛心形狀鏤空設計的羽絨服引發網民熱議。購物平台顯示，該款羽絨服推出情侶款，售價為1599元，月銷量4件。有網民傳訊息給商家詢問「會不會漏風」，商家回覆，該款羽絨服裡面還須穿衣服。10月20日該商品緊急下架，具體原因未明。



《極目新聞》報道，潮牌「INXX」推出的該款鏤空羽絨服前後兩側及帽子、雙袖上都有眾多愛心形鏤空設計，衣服約有一半的面積鏤空，網民好奇詢問，「買羽絨服不就是為了保暖嗎？」、「漏風小棉襖，冬天穿冷，夏天穿熱？到底什麼季節適合。」引發熱議。

品牌客服介紹表示，該款羽絨服愛心形狀的鏤空設計來自甲骨文中的「心」，穿著時裏面須再加衣服，並且坦言該款羽絨服穿上確實會透風。客服回應稱，該款羽絨服主打的是設計，「時尚感比較強，如果追求保暖效果的話建議選擇其他款式。」

據商品介紹，該款羽絨服是情侶裝，設計靈感來自以甲骨文的 「心」為，意指凡心之屬皆從心。以甲骨文拓片為靈感進行二次設計，同時結合街頭風格設計了復古新潮紋樣。

隨著該款羽絨服引發熱議，10月20日下午6時許，有網民發現商品顯示無法購買或加入購物車。店鋪客服證實商品已經下架，「具體原因這邊也沒收到消息」。內媒指出，截至下架前，店鋪頁面顯示該款羽絨服月銷數量為4件。

網民點睇：

是我不懂時尚，還是設計師得了大病。跟甲骨文有什麼關係？

廠方說兼顧實用性，我就想知道一件四處漏風的羽絨服，哪裡實用了？

下架的原因估計是要出套裝，裡面配個保暖。

又沒逼人買，奇裝異服比這個奇葩的多了去了！

