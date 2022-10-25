南京男撿到「全白雪橇犬」報警　專家驚呼：不是狗，是受保護動物

路上撿到像狗狗的生物不一定都是狗。一名男子在草叢中撿到一隻白色生物，乍看很像西摩犬，但男子不知道是甚麼品種就把牠送到附近的派出所，結果經過專家鑑定後發現竟然是珍貴的保育動物「北極狐」。



綜合內媒報道，南京市一名男子在草叢中看到一個被遺棄的寵物外出籠，裏面趴著一隻白色不知名生物，看起來像狗又像狐狸，男子不知道這是甚麼動物只好送到附近的棲霞分局社山派出所，警察請動物專家來鑑定後，發現這隻動物不是普通的狐狸或是狗，而是珍貴的「三有動物」北極狐。

男子檢到的「狗狗」竟是北極狐 暖心警奔走助找動物園飼養（點擊放大瀏覽）：

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內地的「三有動物」是根據國家林業局發布的野生動物保護法中提到的有益、有重要經濟價值及有科學研究價值的動物，因此被稱為三有動物，其中獸類高達88種、鳥類707種、兩棲類291種等。這隻北極狐被棄養在運輸籠內，很明顯可以看出原本是有飼主的，但其實在內地要飼養三有動物必須到林業部門辦理相關飼養證才可以私人飼養。

南京市公安局棲霞分局攝山派出所警察韓明陽表示，因為北極狐並不適合被放生，經過與不少動物專家溝通後，他們決定將這隻被棄養的北極狐送到南京海底世界動物園，交給專業的動物園飼養比較好，也希望這隻北極狐可以在新家好好生活。目前北極狐還在攝山派出所中，警員聽取專家的建議後會給北極狐吃東西，有警員餵牠吃蘋果，北極狐就吃得津津有味的。

影片曝光後掀起網友熱議，網友表示「不說我還以為是西摩」、「南京還不少人養狐狸，之前看到家門口一隻白白的跟小狗一樣，結果主人竟然說是小狐狸」、「這時候狐狸的主人看到這影片應該心情複雜不敢出來認領，以後每周就去海底世界動物園看牠的寵物吧」、「這隻應該就是惡意被遺棄或被放生的寵物北極狐」。

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