兒子與同學衝突受傷　家長上門摑男童推倒老人　南京警方：已刑拘

江蘇南京市一名男子，因兒子在幼稚園被同學弄傷，於是上門與對方家人理論，卻突然掌摑年僅5歲的傷人男童，再推倒一名老人，致對方右腿骨折。

目前，傷人男子已被南京市警方刑事拘留。



南京市公安局玄武分局通報稱，經查，33歲男子魯某某是某醫院社會聘用制人員，昨日上午其兒子在幼兒園與同班男童爭搶玩具時被對方戳破頭皮，魯某某於是到對方家中討要說法。

期間，魯某某情緒激動，用手打向該男童面部，致其仰面倒地。男童64歲的祖父祖某某先後持膠椅、木椅與魯某某發生肢體衝突，後被魯某某推倒致腿部骨折。目前，魯某某因涉嫌故意傷害被公安機關依法刑事拘留。

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《都市快報》報道指，上載影片的網民稱，魯某某是南京中山東路某醫院的醫生。院方表示，警方已經介入調查，打人事件與醫院沒有關係。

據此前報道，魯某某向傷人同學訓話，突然一巴掌將對方從膠椅上打倒落地，並大聲問道「聽見沒有，以後你還打不打人」。祖某某見狀立即上前制止勸阻，後來雙方開始推撞，他先用膠椅砸向魯某某，後來欲持木椅砸向對方時，被魯某某推倒在地。