港星鍾漢良半年前上內地綜藝「崩壞照」瘋傳 近況曝光再惹熱議
撰文：TVBS新聞網
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47歲香港男星鍾漢良出道快30年，過去以凍齡著稱，無論外表或身材都保持很好，有「不老男神」封號。
他半年多前參加大陸綜藝節目，驚見帥臉浮腫崩壞，令不少網友幻滅。不過近日活動時，網友拍下鍾漢良無P圖的模樣，真實狀態相當驚人，再度引發熱議。
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日前有大陸網友分享，遇到鍾漢良造訪自己的公司，本人看起來像是才30多歲，還附上零濾鏡修圖的照片，只見鍾漢良留著斜瀏海髮型，身穿白色T恤搭配深色外套，看起來休間清爽。
特別的是，他雙頰早已消腫，身型縮水瘦如紙片人，並對著鏡頭露出微笑，整個人年輕10幾歲。
11月30日將滿48歲的鍾漢良，過去被問到保養的秘訣，謙虛直呼：「哪有什麼祕訣！就是吃得健康勤運動。」
他透露自己常常飛不同的城市去工作，不管行程多滿檔，只要時間允許，一定會堅持早上起床後跑個10公里，甚至會拉著身邊的工作人員一起跑。
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