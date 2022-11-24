結婚前被通知婚策公司「着草」　新娘：香格里拉只收訂金拒辦婚禮

不少新人籌備婚禮時都會貨比三家，甚至是委託婚宴策劃公司幫忙舉辦。來自浙江杭州的張小姐，一年前就定好在當地的香格里拉酒店舉辦婚禮，並全款付了12萬元（人民幣，下同）的酒席錢，卻在結婚前一晚被通知婚宴策劃公司「着草」，酒店只收到訂金，無法婚禮舉辦。



涉事的上海芸朵酒店管理有限公司已人去樓空。（影片截圖）

張小姐介紹，原打算今年10月22日舉辦婚禮。去年10月，她與丈夫開始籌備婚禮，並多次到杭州香格里拉酒店看場地，但酒店當時未能給予任何優惠。

在某次看場地時，張小姐突然接到陌生來電，對方稱可以陪她看場地、提供意見，「我沒聽清楚對方是誰，但還是答應了」，不久後就有3、4個人到酒店陪她看場地。

與酒店幾輪商量後，張小姐最終決定在香格里拉酒店舉辦婚宴。去年11月25日，張小姐取得合約，10圍枱共12萬元，但合約的乙方是「上海芸朵酒店管理有限公司杭州分公司」，並非酒店。

當時，張小姐曾提出疑問，沒有簽約，並且當下才知道陪同看場地的人是婚奢匯平台和芸朵公司的員工。就合約乙方一事，她曾與酒店銷售、婚奢匯及芸朵公司溝通，並強烈要求要與酒店簽約，但酒店銷售一直默不作聲，全程只有芸朵公司和婚奢匯的員工解釋，對方稱「10圍枱12萬元」是與第三方簽約才可享有的優惠價，更方便「業務員拿佣金」，而芸朵公司和酒店也有合約。

幾番勸說後，張小姐最終在酒店銷售、芸朵公司業務員和婚奢匯的工作人員在場的情況下簽訂合約，之後陸續通過婚奢匯公眾帳戶支付全額款項。

直至今年10月21日，張小姐突然接到酒店電話，對方稱只收到1萬元定金，若舉辦婚宴就要自行支付餘下款項。她立即聯繫芸朵公司的員工，惟對方一直未有接聽，直至幾日後才表示已經離職，然後把張小姐拉到一個聊天群組中，成員均是與芸朵簽合約的新娘，和張小姐有同樣遭遇。

經調查，張小姐發現有超過30名受害人，涉及金額過百萬，並查清芸朵公司的老闆早有預謀，一早就變更法人，將註冊資金從1000萬降低到50萬，更在「着草」前以員工身份申請勞動仲裁自己公司，拿走最後的50萬元，「這是赤裸裸的詐騙啊！現在騙錢如此簡單嗎？」。

目前，張小姐與其他受害者已經報案。芸朵公司所在轄區的杭州四季青派出所民警稱，已有多人舉報該公司，警方正展開調查。

香格里拉酒店相關負責人表示，會積極配合警方的調查，退還張小姐的1萬元定金，若她還選擇在酒店舉辦婚禮，酒店願意給予優惠。