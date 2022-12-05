俄羅斯沿岸驚見2,500頭海豹離奇死亡 原因未明
撰文：中天新聞網
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俄羅斯當局官員4日表示，在俄國南部的裏海（Caspian Sea）沿岸地區發現了大約2500頭海豹的屍體，尚不清楚確切死亡原因。
美聯社報道，俄羅斯達吉斯坦共和國（Dagestan）當局指出，目前尚不清楚為何會發生海豹大規模暴斃事件，但可能是自然死亡所致。
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地方官員3日最初通報數字為700頭海豹死亡，但俄羅斯自然資源和環境部（Ministry of Natural Resources and Environment）的達吉斯坦分部後來將數字上升到約2500頭。
裏海環境保護中心（Caspian Environmental Protection Center）負責人蓋皮佐夫（Zaur Gapizov）透過聲明表示，這些海豹可能早在數週前就已死亡，沒有跡象顯示牠們是遭蓄意殺害或被漁網捕獲而死，目前這些海豹死因尚在調查。
俄羅斯聯邦漁業署（Federal Fisheries Agency）的專家與檢察官勘查了現場海岸線，並收集用於實驗室研究的數據資料，但沒有立即發現任何污染物。
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有關裏海海豹數量的數據差異很大，漁業局向《美聯社》表示，裏海海豹的總數為27萬至30萬頭海豹，但裏海環境保護中心的數字僅有7萬頭。
先前發生的數起海豹大規模死亡事件，都歸因於自然死亡。俄羅斯鄰國哈薩克擁有很長的裏海海岸線，今年就已通報3起此類事件。
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