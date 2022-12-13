「通信行程碼」服務1034天正式下線　內地三大運營商將刪用戶數據

自2020年2月13日上線以來，服務了1034天的「行程碼」在今日（13日）0時正式下線。包括「通信行程卡」短訊、網頁、微信小程序、支付寶小程序、APP在內的所有行程查詢渠道同步下線。



回顧行程碼的「一生」，最初是由工信部指導，中國信息通信研究院與「中國移動」、「中國聯通」、「中國電信」三大運營商聯合推出。

今年5月26日工信部公布數據顯示，行程碼用戶查詢累計達556億次以上。用戶可通過短訊、微信小程序等方式，查詢到本人前14日到過的所有城市信息，7月8日後查詢範圍調整為7日。今年6月29日前，對於到訪過高風險區的用戶，行程碼有「*」號標記。

《第一財經》今日（13日）發出「一圖回顧行程碼的一生」。（第一財經）

行程碼幾乎收集了內地所有城市居民的個人數據，當它下線後，海量數據要何去何從成為民眾關注焦點。

三大運營商近日接連表態，行程碼下線後，依照《中華人民共和國數據安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等有關法律規定，同步刪除用戶行程數據，依法保障個人信息安全。

但據《南方都市報》報道，廣州電信一位負責人稱，本次僅刪除用戶行程軌跡，銷毀的只是行程碼單獨記錄的一部分區域漫遊信息，用戶原始數據會按照法規保留。

今日行程碼正式下線，引發網民截圖紀念，但也有人稱，希望未來再也沒有侵犯個人隱私的行程碼。「一個運營商有什麼權力收集、統計公民的軌跡信息？我又有甚麼義務向其他人出示我去過哪些地方？」