盧偉冰月底繼任小米總裁　創始人雷軍讚其「有口皆碑」

據《澎湃新聞》消息，12月22日，小米創辦人雷軍發布內部信稱，現任小米總裁王翔將迎來規劃已久的退休，將於2022年12月30日正式卸任集團總裁職務，同時，繼續作為高級顧問為公司服務。經過公司合夥人委員會的慎重討論和協商，決定晉升小米集團合夥人、Redmi品牌總經理盧偉冰為新一任集團總裁，將於12月30日正式繼任。



雷軍說，盧偉冰2019年初加入小米後，兢兢業業，有口皆碑，從Redmi品牌負責人，到中國區總裁，再到統領中國區、國際部和印度區三大戰區業務，「偉冰一步一個腳印，贏得了集團管理團隊的高度認可和尊敬。」

盧偉冰。（小米集團）

據維基百科資料顯示，盧偉冰1975年9月4日出生於山東日照，畢業於清華大學化學專業，長江商學院EMBA。1997年加入康佳集團擔任銷售業務；2007年末赴北京加入天語手機；2010年4月加入金立，隨後擔任金立總裁，2017年11月離職。

2019年1月，盧偉冰加入小米，擔任小米集團副總裁、Redmi品牌總經理。2020年，與王翔、周受資、張峰三位小米集團高管一同成為小米集團合伙人。盧偉冰亦同時擔任小米中國區及國際部兩大總裁職位，是小米集團內部僅次於CEO雷軍的二號人物。

盧偉冰。（新浪微博）

雷軍還表示，聯合創辦人洪鋒和王川也將於今年年底退出業務一線，「他們是小米的締造者和守護者，感謝他們十多年來在業務崗位上對小米的全情投入和不朽功績。」

雷軍說，「今天分享的一系列消息，對小米而言，有著里程碑式的意義。這宣告了，小米管理層實現了順利的交棒迭代，並為未來的持續發展做好了準備。」

小米創始人雷軍。（新浪微博）

雷軍指出，集團正處於全新階段的起跑線上，經過對高端戰略的三年探索，交出了一份階段性答卷之作小米13系列，「我們智能電動汽車業務進展也一直超預期，我們對2024年上半年順利量產上市充滿信心。」

雷軍表示，接下來小米將持續加大研發投入，持續推動集團高端化戰略，進一步提升集團運營效率。他表示，儘管會面臨很多困難和挑戰，但只要「團結一心、砥礪前行，必將迎來新的勝利！」