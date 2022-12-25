韓企好麗友天貓店舖停運產品下架　回應：疫情致人手不足年後重開

今年3月，韓國好麗友（Orion）曾因疑似在中俄兩國漲價，且配料有差異而深陷「雙標」爭議。

上周五（23日），該品牌在內地網購平台「天貓」的店舖頁面中上發布《閉店公告》，顯示於當日下架所有店舖產品，24日暫停網店運營，並建議已下單的顧客申請退款。但另一平台「京東」的網店仍在正常運營中。



據《中新經緯》今日（25日）報道，店舖客服表示此次「暫停營業」是因疫情人手不足，且由於多地快遞時效延緩，加之商品都是預售形式，不確定具體發貨時間。「正常情況下，店舖訂單使用圓通快遞，從河北、北京等地隨機發貨。目前只是暫停營業，年後會在開。」

12月23日，韓國好麗友（Orion）暫停天貓網店運營。

針對天貓旗艦店暫停運營，好麗友中國公司負責人稱，暫停運營主要是更換運營商，「我們會對店鋪進行全面升級，預計1月份重新開啟」。

產品僅在中俄漲價配料涉「雙標」 韓企好麗友以備忘錄回應惹議

今年年初，好麗友在中國陷入配料、價格的「雙標」風波，引發群眾聲討。該公司表示，好麗友派的主要配料全球一致，爭議為翻譯軟件導致海外產品配料表表述不準確。針對在中國市場的漲價行為，好麗友回應，是應對原材料價格上漲，僅對派類產品作出調整，膨化、餅乾、糖果等價格不便。

近年由於中韓兩國在「薩德反導系統」上的爭端，許多內地民眾自發抵制韓國樂天等品牌，好麗友天貓店舖關閉的消息也因此引起網民關注：

「沒有關閉，但建議關閉。早點離開，給自己留點體面吧。」

「終於把你弄關了！」

「國內外兩副面孔。」

「中國達利園更好吃！」

「自從出了事沒買過。」

「當年韓國不顧抗議的部署了薩德之後，央視新聞頻道點名批評了好麗友等韓國企業，懂的都懂」

「超市裡的也快點下線吧！！！！」

「好麗友還是樂天的，樂天支持什麼東西不用我說了吧？」

