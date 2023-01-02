內地快測包1月內被炒高到近9000元　現在民眾急虧本散貨

據《新民晚報》報道，隨著去年（2022年）12月內地防疫政策變化，快測試劑的市場供求和價格也在短短1個月內經歷了不小的波動。從12月初的60多元（人民幣，下同）一包，到12月中最高炒到掛價8798元一包，再到現在的貨源充足、低價甩賣有時也無人問津的現狀，一根小小快測試劑的價格在2022年末經歷了過山車式起落。



去年（2022年）12月初，內地「新十條」防疫政策出台後，內地各地陸續取消核酸檢測點，但染疫人數增多，使新冠病毒快測試劑「一包難求」。

杭州的樓小姐在接受《新民晚報》採訪時表示，她見證了快測試劑一路從12月初的3元多一根，一路漲到10元一根，再到全網斷貨、「一包難求」的過程。

12月4日，樓小姐從網上買了一包快測試劑，65元20根。但等了三天也沒發貨，於是重新選購其他賣家。然而，「短短三天時間，20根裝的就很難找到100元以下的了。」

樓小姐表示，「12月13日那天上網隨便搜索了一下，排第一位月銷3萬的快測試劑，已經掛到了8789元一包。太離譜了！一看這個價格就明擺著沒貨，不想讓人拍（購買）。」

12月26日，國家衛健委發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，並宣布自2023年1月8日起對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，快測試劑價格逐漸回落。

不少人和樓小姐一樣，在短短一個月裏經歷了快測試劑的搶購、囤貨過程。現在，不少當初高價或久久排隊買來的快測試劑不得不閒置轉讓。

在微博上，有一個「抗原超話（超級話題，用於網民討論留言）」，本來是網友分享快測試劑購買渠道的平台，現已完全變成快測試劑的大型轉賣平台，很多人在大量低價甩貨。有原本做美妝代購的網友在超話內虧本甩賣並表示，「現在看到這個東西就頭疼！」

報道指，根據隨機走訪的一些藥店的結果來看，價格基本恢復正常。有藥店老闆表示，「兩三天前貨源就很充足了。現在很多人陽過了，沒必要搶，貨很多。」

而網絡平台的現貨賣家也越來越多，價格相比之前也明顯回落至正常水平。比如阿里健康自營的快測試劑，25人份一盒優惠後售價為137.25元，有現貨，可以直接下單。

對此，不少網民在微博留言討論：「有症狀還是要吃藥，測不測意義不大」；「發災難財的不會有好結果」；「讓他們當初囤積居奇，現在就該爛在手裏」；「前幾天還需要搶，現在直接甩賣」；「高峰過去了，2023一切回歸正常」。