兔年2023｜深圳商場掛白燈籠、白聯賀年　網民鬧爆「晦氣！」

中國人喜愛紅色，認為紅色代表喜慶歡樂。春節時更要「大紅燈籠高高掛」、「喜紅對聯整齊貼」，紅紅火火過大年。

但最近，在各大商場張燈結彩慶新春之際，深圳福田COCO Park掛出的燈籠、橫幅卻遭到市民網民瘋狂吐槽。



從現場圖片來看，COCO Park商場的廊橋上掛著兩排白底黑字的白燈籠，懸掛的橫幅、油紙傘、蒲扇皆為白色。該商場的新春裝飾引發網民吐槽「晦氣」，被質疑是「日本風格」，並批評商場懸掛日式白燈籠賀年完全不符合中國春節傳統民俗。

1月20日，福田COCO Park就不當裝飾在微博道歉，「由於我們對整體呈現效果考慮不周，視覺上給網友造成了困擾和誤解，已立刻作出調整並真誠表達歉意。」目前商場已將所有白燈籠噴染成紅色，白色油紙傘、橫幅等裝飾也被全數撤下，廊橋上方改為懸掛中式大紅燈籠。

+ 1

網民睇法▼

「不知道什麼日式的還以為你們辦白事呢」

「大過年的，你給誰奔喪呢？」

「重點是白燈籠白傘嗎？重點是白燈籠和白傘是日式的。」

「日本最近都掛的紅燈籠。我們居然有人掛白燈籠。換個美國人來問他新年該掛紅還是掛白，相信他都不會選錯。」

「關鍵是頂上還鋪了3條白綾…這擱玩意兒日本人看了估計都嫌晦氣。」

「沒考慮習俗，策劃人確實無知，也為自己的無知付出了代價。不過，給商場帶來的廣告效應該不錯。」

「這叫考慮不周？哪怕用腦子思考一下也知道大概什麼效果啊！」

「還真不知道白色燈籠在中國除了喪事還能用在什麼地方」

