團年飯魚刺卡喉頻現？　浙江有耳鼻咽喉科醫生除夕夜接診近40例

魚是團年飯中不可缺少的一道菜，象征年年有餘。但若食用魚肉時不小心卡到喉嚨，則可能會好事變悲劇。近日，浙江有耳鼻咽喉科醫生接受內媒採訪時表示，除夕夜接診相關病例近40例，數量比往年有所增長。



浙江省人民醫院耳鼻咽喉科主任助理、副主任醫師胡未鳴表示：「昨天（21日）晚間9點半已處理異物30例，沒想到後來又來了好幾例，大部分都是魚刺卡喉，其中，鯽魚魚刺卡喉是最多的。今年魚刺卡喉的病例數量比以前多，拔魚刺拔到手軟。」

胡未鳴趁間隙總結了一下，他一共接診了36名患者，其中有30位是異物卡喉。在因魚刺卡喉的病人中，鯽魚有10人，鰻魚有8人，鱸魚有6人。此外，因雞骨頭卡喉的有3人，因植物類卡喉的病人有3人。病人年齡最小18歲，最大的77歲。

1月21日，貴州省遵義市正安縣一戶居民在家裏吃團年飯。（新華社）

胡未鳴表示，導致最近魚刺卡喉增加的原因可能有三點，一是團年飯餐桌上大部分都會有一道魚，導致近期吃魚的人變多；二是最近很多人新冠康復後胃口恢復，報復性飲食導致吃魚增多；三是很多人被魚刺卡住後怕麻煩想自己解決，結果越卡越深。

一家飯店貼好了新春窗花，等待團年飯食客到來。（新華社）

耳鼻咽喉科主任蘇立眾則補充，有相關統計分析顯示，成人患者魚刺卡喉的情況更容易發生在談笑間，老人和孩子是需要重點注意的對象。

蘇立眾表示：「魚刺卡在咽喉部位時，吞嚥會把魚刺送到比咽喉更深的部位，更難取出魚刺。使勁擠壓魚刺，可能還損傷咽喉，甚至造成咽喉大出血。若魚刺進入食道，還可能波及食管周圍的一些器官，危及生命。」

醫生提醒，遇到魚刺卡喉的情況，首先要立即停止進餐，抓緊催吐，關注魚刺的位置深淺。如有必要，應積極到正規醫院就診，盡快將魚刺取出。