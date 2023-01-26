中國初婚人數跌破1200萬　北上拒說「我願意」　廣東人竟最願結婚

據國家統計局的《中國統計年鑒2022》顯示，2021年中國初婚（即第一次結婚）人數為1157.8萬人，比上年減少70.8萬人，這是37年以來中國初婚人數首次跌破1200萬人。



2022年開始，中國人口開始進入負增長階段。隨著社會壓力、生活觀念的改變，中國結婚、初婚人數也在持續減少。近二十年來，中國初婚人數在2013年以2361.17萬人達到最高峰後，逐年遞減。2021年中國初婚人數跌破1200萬人，創1985年以來的歷史新低。

具體到各省份來看，2021年中國各地初婚人數差距頗大。2021年，廣東、河南初婚人數位列全國前兩位，分別是98.74萬人和92.12萬人；這兩省的結婚登記數也位列中國前2。

但寧夏、青海、西藏3省（自治區）的初婚人數還未超過8萬。而北京、上海兩個超一線城市亦排名倒數，初婚人數僅10萬人出頭。

在結婚年齡上，據《中國人口普查年鑒2020》來看，2020年中國初婚平均年齡為28.67歲，相比2010年的24.89歲推遲了近4歲。

中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛教授表示，在21世紀初期以前，現代化並非是導致中國初婚推遲的主要因素。受法律和政策的影響，初婚起跑線被強制改變，這是在經濟尚不發達的情況下發生的超前推遲。

為什麼年輕人不願結婚了？

據《上觀新聞》報道，內地微博平台曾發起過「為什麼年輕人不願意結婚了」的話題投票，數據顯示，在超過4.4萬張投票中，25歲至28歲是大多數網民的理想結婚年齡，而希望25歲前結婚的佔比僅為6%。工作、購房、教育等經濟壓力是網民選擇晚婚的主要原因，佔比接近60%。

內地艾媒諮詢曾在去年8月發布《2021年中國當代不婚主義白皮書》，抽樣調查的3893位單身人士中，堅定的不婚人群佔比約4%。其中一線城市30歲以上的女性不婚者佔比更高；高學歷、高收入人群中的不婚者也更多。

「中國初婚人數跌破1200萬」。話題迅速登上社交平台熱榜，網民稱「放心吧，以後每年都是創新低。」「快被打死了都不能離婚，誰還敢結啊！」還有網民諷刺道，「把房價物價再提高點，全員節育都不遠了，加油！」