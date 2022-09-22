有片．網民激辯｜大媽地鐵除鞋飄出腳臭味　乘客嬲爆將鞋踢出車外

9月21日，遼寧瀋陽一位大媽在地鐵除鞋後側躺在座椅上睡著，一人佔兩個座位。一名地鐵女乘客批評「滿車廂臭味」，趁大媽睡著時將她的粉色運動鞋丟出車門外後踢走，更稱「我讓你光腳走，長點臉長點記性」。大媽醒來發現鞋子不見，一頭霧水。



該女乘客踢鞋的舉動引發網民討論，有網民力挺；但亦有網民認為丟別人鞋子的行為太過份。9月22日瀋陽地鐵客服回應稱，正在介入調查，會提醒乘客文明乘車。

《九派新聞》報道，有乘客拍到一位脫鞋躺在座椅上的大媽，隨後有位女乘客發布一段影片，影片中可以看到該女乘客在地鐵于洪廣場站下車時，把那名脫鞋大媽的粉色運動鞋踢出車廂外，並稱「一個人佔兩個座位，滿車廂臭味，我把鞋給她扔出去，踢走。」

後來有網民發布影片稱，該大媽醒來後發現鞋不見了，一頭霧水，起身找鞋，問其他人「那隻鞋呢?」「哎呀，這誰那麼損呢？」有網民將幾個網絡片段整合，還原事情經過，引發網民辯論。

有網民力挺女乘客說「惡人自有惡人磨」、「踢得好」、「公共場合不該佔座，更不應該脫鞋。讓她記取教訓」；但亦有網民質疑「是踢鞋不文明還是脫鞋更不文明?」、「本質上別人沒有惹到你，人家是行為不好，你是心理不好」

9月22日踢鞋女乘客回應稱，「踢鞋這件事有說我好的，也有說我不好的，我不在乎，作為一個人的修養大家自己想。」

瀋陽地鐵客服也回應稱，正在介入調查，「假如有這種不文明行為發現會制止，地鐵廣播會提醒文明乘車，也會加強這方面管理，為乘客營造好的乘車環境和體驗。」