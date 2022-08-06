羅湖港人專訪｜讚香港青年筍工無數　還有「大禮包」全方位助移居

香港人王紀明在羅湖漁邨社區生活了11年。傍晚時分，站在自家的窗戶旁，濱河大道上的車水馬龍，與燈火通明的高樓大廈，勾勒出一幅壯觀的城市夜景。



視野內的一街一巷，與王紀明的生活都有着緊密的關聯。1公里之內，有7家茶餐廳，在這裏，他能找到最熟悉的香港口味；1.3公里之外的羅湖口岸，與他在30多年前便結下緣分；相距3公里的羅湖區跨境學童服務中心，自疫情以來，他每個期末要帶着孩子，來到這裏接受香港中小學校的期末、呈分試；再遠一些是深圳水庫，作為東深供水工程的關鍵節點，日夜不歇地往香港輸送淡水……

深圳、香港血脈相連。羅湖，是這個城市最有「港味」的城區——羅湖口岸，曾經是新中國唯一對外開放的「南大門」；目前這裏生活着4萬港人，約佔深圳全市港人總數的20%；這裏有着最「香港」的市井生活，宵夜茶餐廳、海鮮大排檔、各式娛樂城；很多老街區、住宅建築，沿襲了緊湊密集的香港風格；羅湖的每個街道，都設有專門的港人服務中心……

在羅湖，無論是宏觀層面，還是關乎民生的教育、醫療，乃至城中村裏的宗祠，職業上的夥伴，校園裏的同窗，街頭巷尾的鄰里，都能挖掘出情深意長的深港故事。

【懶人包】揭今年6月推出「大禮包」專優惠港人 指如今到羅湖就業的香港青年好機會數不勝數（點圖閱讀有關內容節錄）：

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走過來

作為第一批來深圳「吃螃蟹」的港人，王紀明在深圳辦過公司，建過工廠，如今從事投資工作。11年前，他在羅湖買下房子，在深圳完成了結婚生子等人生大事。疫情來臨之前，他頻繁往來於深港兩地處理工作上的事務。疫情之後，這些事務大多依賴網絡和手機完成。

王紀明還能記起，30多年前，跟着湧動的人流，從羅湖口岸步入深圳的景象。彼時他才20出頭，深圳也顯得格外年輕，新建起的城區東起羅湖關，西到上海賓館，「開車走着走着，前面就沒有路了，不少道路也是坑窪不平」。「30多年前比較艱苦的階段，我都能適應，現在深圳這麼繁華，還有什麼不能適應的」。

從昔日新中國唯一的「南大門」發展到今天，羅湖擁有國內最大的陸路口岸羣。定居羅湖以後，王紀明步行10分鐘就可以到達羅湖口岸，去往香港市中心大約需要一個小時，「這跟住在上水差不多，也就多了通關的十幾分鐘」。在未來，羅湖口岸將採用人臉識別技術，將兩地兩檢的通關查驗模式，調整為合作查驗、一次放行，縮短通關、換乘時間。

由於工作需要，王紀明經常要奔赴國內多個城市出差。7個月前，百年老站深圳火車站邁入高鐵時代，從這裏出發，搭乘「復興號」、「和諧號」，去往武漢、南昌、南京、上海等城市，同樣便捷。這要得益於「十三五」期間，羅湖區在基建上的大力投入——開通運營軌道線路8條，轄區軌網密度1.25公里/平方公里，軌道站點500米覆蓋率為48.6%……為「軌道上的大灣區」作出羅湖貢獻。從王紀明家向西望去，幾百米遠處，便是春風隧道的工程部。春風隧道全長5.08千米，西起濱河大道上步立交，止於北斗路歸入沿河南路，建成後，將大大緩解春風路高架的交通擁堵。值得憧憬的是，穿越老城區、施工難度重重的春風隧道，將在明年上半年實現貫通。除此之外，羅沙路複合通道改造工程計劃在明年開工，深南東路東延工程的前期工作也在展開……對王紀明和他的朋友們來説，深港雙城交通「通勤化」不再遙遠。

點圖放大看看充滿「港味」的羅湖區：

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融進來

定居深圳這些年，陸陸續續會有香港朋友，向王紀明諮詢來深圳創業的問題。他一般會從幾個方向為對方提建議，政策支持、市場大小、項目適不適合落地深圳或者羅湖，是他特別強調的關鍵。「現在來創業，能得到很多政策扶持，我們二三十年前就沒能趕上這些好機會」。

據統計，羅湖港資企業超6000家。其中，2047家聚集在深港口岸經濟帶羅湖先行區，今年上半年，就有15家信息技術、醫療器械等優質企業落戶這一片區。羅湖的營商環境、生活氛圍，都是吸引這些企業紮根於此的重要原因。今天來到羅湖創業就業的香港青年，王紀明口中的「好機會」可謂數不勝數——

為了支持港澳專業人才來深創業就業，羅湖推出全市頭一份「政策大禮包」。最近一段時間，王紀明一直跟香港的朋友們分享一份小冊子，這是羅湖區今年6月份發佈的《羅湖港人一本通——便利香港居民在羅湖發展服務指南》，可謂是「大禮包」實操指南。「港人怎麼註冊公司，怎麼申請就業、創業補貼，怎麼申請公租房或租房補貼，子女怎麼讀書……大事小事都講的很細緻、很有針對性，非常實用」，王紀明説。

一個多月前，全國首家香港工商專業和青年團體服務中心在羅湖區成立。對於來深創業立業的港人，羅湖區提供最高200萬元扶持，包含團隊落地支持、人才住房、畢業生就業、創業基地建設等幫助。想來羅湖實習、求職的香港年輕人也不必猶豫，羅湖區與德勤、普華永道等國際知名企業，聯合推出了「深港青年人才交流計劃」，為香港青年提供360度的支持。

來深圳開一間口味地道的餐廳，也是很多香港人的創業夢想。羅湖推出了全國第一個港資餐飲企業全流程開辦指南，提供「保姆式」操作指引，將企業開辦手續流程壓減近1/3，時間壓縮近一半。另外，羅湖區面向港人開展數字人民幣跨境支付試點，港人在羅湖消費、生意往來，都將會十分便利。接下來，羅湖還要梳理細節，找出制約港人、港企發展的「關鍵小事」，從細微處完善深港融合服務。

住下來

定居羅湖，王紀明幾乎不需要適應的過程。羅湖的生活氛圍與香港非常接近，在香港，居住區生活極為便利，下樓步行幾百米，幾乎能買到需要的一切東西。羅湖富有生活氣息，人情味也濃，大小店鋪遍佈在街頭巷尾，舒適度和便利度不輸香港。

王紀明目前也擔任小區的業委會主任，在這個住宅區裏，香港居民佔了將近一半。他同時還擔任漁邨社區港逸志願服務隊隊長，這是全市第一支港人志願者服務隊伍。疫情以來，王紀明與社區工作站，黨羣服務中心打過許多交道，他也深切感受到，社區工作者，在服務居民、服務港人上的盡心努力。「能看得出來，他們平時的工作已經非常辛苦了。但他們還專門抽調人力，關心我們這些港人的生活，針對跨境家庭因疫情遇到的各種困擾，提供了很多幫助」。小區內有很多跨境讀書的兒童，疫情期間只能待在家裏上網課，「小孩成長中，長期悶在家裏不太好，他們需要一個熱鬧活躍，能相互交流的團體氛圍」。考慮到這些需求，社區黨羣服務中心特地邀請老師，為孩子們開設畫畫班、英語班等各類興趣學習活動，讓孩子們有機會湊在一起學習玩耍。

這兩年多，王紀明的孩子無法過境讀書，只能一直在家裏遠程上課，居住在香港的爺爺奶奶，也非常牽掛孩子的教育問題。在羅湖，因疫情無法到香港讀書的學童不在少數。羅湖區跨境學童服務中心考慮到孩子們的學業，特地跟香港教育局、中小學溝通協調，讓滯留深圳的學童順利領取到了課本、校服。羅湖區跨境學童服務中心專門設立了跨境考場，在過去的兩年多里，開展了450多場異地考試。

剛剛定居深圳時，醫療問題令王紀明頗為頭痛。「十幾年前深圳還有醫托，我看醫生時遇到這種情況，體驗特別不好」。在深圳居住的前幾年，身體上有任何不舒服，王紀明寧願過關到香港上水的診所治療。 疫情兩年多來，王紀明不得不選擇在深圳就醫，真正體驗下來，他發現深圳的醫療環境與十幾年前相比，已經大有改觀，「現在好了，根本看不到醫托了」。

目前在羅湖，一些深港醫療服務合作試點已經進入運營階段。位於羅湖的尚創峯百名港醫醫療城已經運行，它將成為大灣區首個具備規模的港醫診療中心。接下來，羅湖計劃將羅湖醫院納入跨境轉診服務和「港藥通」機構，讓深圳市民看上香港名醫，也方便港澳居民在內地就醫。對於王紀明來説，不久之後，就能夠在深圳享受到熟悉的港式醫療服務。‍

在香港生活時，爬山、綠道徒步是王紀明最喜歡的休閒項目，爬上山頂，看着高低起伏的山巒景色，被甩得遠遠的高樓，城市生活帶來的緊迫感瞬時消散。剛剛定居深圳時，王紀明總覺得山爬得不過癮，「朋友一約，就是爬蓮花山，那明明是逛公園嘛」。最近幾年，他能從新聞上看到，深圳的城市綠道每年都在增加，在羅湖圍着水庫徒步，沿途風景同樣令他心曠神怡。

走在羅湖的街頭，王紀明偶爾會想起八九十年代的深圳，「那時候路邊還能看到，有人亂丟垃圾，亂吐口水，現在街道上多乾淨，這就是城市的文明和進步」。這三十年，王紀明穿梭於深港兩地，工作，買房、結婚、生子，他是深圳鉅變的親歷者，也是羅湖發展的見證者。大到城市建設、經濟發展，小到街頭巷尾的細節文明，深圳和羅湖三十多年來都發生了翻天覆地的變化。不過，在王紀明眼裏，深圳和羅湖，有兩個特質一直未變，就是活力和包容。

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