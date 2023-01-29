常運動不抽煙仍患胰臟癌 醫生稱與患者「愛喝珍珠奶茶」有關
撰文：中天新聞網
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許多人喜歡吃甜食、喝飲料，但份量也要掌握好，千萬別過量恐怕會對健康造成傷害。
台灣有醫生就透露，先前有一名50多歲的患者出現消化不良、身體疲累等症狀，就醫後檢查出胰臟癌第三期，詢問之下推測是1飲食習慣釀禍。
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台灣科博特診所院長劉博仁在Facebook專頁《劉博仁醫生營養功能醫學專家》發文表示，先前曾遇過一名50多歲的病患，因感覺到身體疲累、消化不良且面色發黃，就醫檢查後竟被診斷出胰臟癌第三期。
醫生進一步詢問之後發現，該名患者有運動習慣、不抽煙，平時除了喜歡和朋友喝酒之外，還相當喜愛飲用甜的飲料，包括珍珠奶茶、紅豆沙、冬瓜茶等，推測對方罹患胰臟癌和經常攝取高糖飲食、血糖控制不佳、重度酗酒有關。
為此，劉博仁提醒民眾，平常飲食有節、多吃蔬菜、維持良好的體重都是降低胰臟癌發生的良好生活習慣。
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