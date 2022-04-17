人間慘劇｜陝西19歲學生操場猝死　疑因封校多日未飲食後劇烈運動

4月2日，陝西工商職業學院19歲學生張某萌操場猝死。 4月13日，張某萌的家屬稱暫未進行屍檢，孩子之前沒有隱疾，懷疑封校期間多日未飲食後劇烈運動所致。



據內地傳媒《正觀新聞》報道，張某萌的家屬稱，警方已排除刑事案件，醫院診斷結果為心臟驟停，目前還未屍檢。

4月13日，張某萌的家屬稱，張某萌今年19歲，河北邯鄲人，是陝西工商職業學院大數據專業的一名學生。寒假結束後，張某萌於3月26日從邯鄲返回西安到學校報到，3月26日至4月2日按學校安排進行防疫隔離。

家屬透露，4月2日上午10點左右，隔離結束，張某萌走出隔離樓。下午2點左右，在校上體育課期間在操場倒地。 「我們從派出所的監控中了解到，孩子倒地後15分鐘校醫趕來進行了搶救，25分鐘後120（救護車）趕到，當時已經沒有生命體徵了。」

在張某萌被送往醫院後，校方在下午3時左右通知了張某萌的家屬。張某萌的家屬立即從老家邯鄲趕往西安，到西安時已經是半夜12時。

醫院診斷張某萌心臟驟停。（正觀新聞）

家屬認為，死因疑為多日未飲食後劇烈運動。

家屬表示，在校隔離期間，學校對學生們實行粗放式管理，飲食方面由同宿舍輪流送飯。 「當天到校後，孩子反映沒有飯吃，理由是已過飯點校方不管。之後一直都是斷斷續續吃飯，4月1日到4月2日生命結束，沒有就餐記錄。」

家屬說：「孩子之前沒有隱疾，我們懷疑是飲食得不到保障導致營養不良，再加上劇烈運動，導致孩子猝死。前兩天跟學校交涉過，學校方面僅願意承擔喪葬費、醫療費等人道主義賠償。」

4月13日，校方宣傳部多名工作人員均表示「對此事不知情」；該校書記亦多次掛斷內媒記者電話。

醫院診斷張某萌心臟驟停。（正觀新聞）

律師：可委託專業機構進行死因鑑定

公益律師趙良善認為：如果在張某萌隔離期間，學校未保障張某萌的就餐，或者未盡到及時搶救的義務，且學校的這些行為與張某萌的死亡存在一定的因果關係，那麼學校對張某萌的死亡存在一定的過錯，學校需承擔部分過錯賠償責任。相反，如果學校保障了張某萌的就餐，而且盡到了及時搶救的義務，那麼學校無過錯，不需承擔賠償責任。

趙良善強調，如果張某萌的死亡與其自身疾病有著直接的關係，或者說因張某萌自身疾病發作造成其死亡的，那麼在這種情況下，學校亦無過錯，不需承擔賠償責任。

家屬懷疑是飲食得不到保障導致營養不良，再加上劇烈運動，導致孩子猝死。（西安直播）

趙良善建議，張某萌的家屬可委託專業鑑定機構對張某萌的死因以及張某萌的死亡與學校的行為是否存在一定的因果關係予以鑑定，以鑑定結果為準。同時建議學校盡量與張某萌的家屬協商解決，如協商不成，張某萌的家屬可訴諸法院，以維護其合法權益。

網民表示：

「需要盡快普及心肺復蘇教育。」

「有疫情怪封校，沒疫情又得怪什麼呢？」

「這個只能學校自己證明有保證三餐吧，有提供學生沒吃就是學生的問題，沒提供就是學校的問題。」

「等調查結果事對死者最好的尊重。」

