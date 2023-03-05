人猴MMA｜遊客與峨眉山猴子互毆 ：練過自由搏擊，當時有手下留情

峨眉山猴子多次因搶奪食物、打人而引起熱議，但近日就發生了「人猴互毆」。

當事人謝先生稱，自己有練過自由搏擊，當時是條件反射才與猴子互毆，「我還是有留手的」，籲大家切勿模仿。



事發於3月3日，網傳影片顯示，謝先生靠在欄杆上，先是用手觸摸猴子肩膀，猴子疑感到受「挑釁」，於是瞬間張口欲上前攻擊謝先生。謝先生見狀立即躲避，向猴子揮拳並擺出搏擊的架勢，雙方你一拳我一掌地展開搏鬥，但均被對方躲開。

其他猴子見同伴被攻勢後，立即上前幫忙，但都被謝先生「作勢」嚇走。

謝先生介紹，自己有練過自由搏擊，猴子揮拳過來後，條件反射就與牠展開搏鬥，「我還是有留手的，畢竟牠們是保護動物，還得讓着牠們，只是嚇唬一下牠們。當然，這種行為肯定不對，大家千萬別模仿」。

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據此前報道，為減少猴子傷人情況，峨眉山景區在清音閣猴區實行「人猴分離」的管理模式，即在猴群出沒區域劃分「靈猴生活保護區」、「靈猴保護緩衝區」、「遊客觀猴區」三大獨立區域，目前已初見成效。

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峨眉山林業管理所相關負責人介紹，峨眉山景區大約有14個猴群582隻猴子，其中清音閣片區有3個猴群約106隻。實行「人猴分離」管理模式後，清音閣猴區猴子搶物、傷人的情況已大幅減少。

該負責人表示，峨眉山猴子是國家保護野生動物，不可能圈養，要尊重牠們的自然生活習慣，「人猴分離」需要根據地形等具體情況來設計方案。下一步，峨眉山林業管理所將加強對金頂片區猴群的管護，逐步實現「人猴分離」，讓遊客和猴群都得到保護。