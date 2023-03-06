「176萬致富款花蛤粉」疑辱死者　商家道歉：係運營人員宣洩情緒

此前，四川涼山一名女子食用「自嗨鍋蒜香花蛤粉」後，導致急性中毒經搶救無效死亡。死者家屬向商家索償176萬多元（人民幣，下同），但雙方未達成共識。

隨後，「自嗨鍋」旗艦店在某電商平台推出「致富款花蛤粉」，宣傳圖更寫上「標價176萬元」，被指存在侮辱死者的嫌疑。3月2日，相關圖片被下架處理。

3月4日，自嗨鍋官方微博發布致歉聲明稱，「176萬宣傳圖」事件為公司旗下一家直營店運營人員非理性的情緒宣洩行為，公司對此深表歉意，目前涉事人員已被辭退。



《致歉聲明》中寫道：「3月1日，我們看到央廣網刊發的《商家推出176萬致富款花蛤粉，被指侮辱死者回應稱：系調侃》新聞報道，才了解到這一惡劣事件的存在。」

《聲明》表示，該事件確為該公司旗下一家售賣「自嗨鍋蒜香花蛤粉」的直營店所為，是2月初「產品疑似與女子去世相關即被索賠176萬」這一輿論事件對銷售業績產生巨大影響後，店舖運營人員非理性的情緒宣洩行為。

《聲明》稱，該公司已第一時間按照管理規定責令涉事店舖內部整頓，對該店負責人以及相關涉事人員予以辭退等處理。同時，對於員工罔視社會公德，輕視文化禁忌、無視網友感情的愚蠢行為深表歉意，對死者及家屬的不幸遭遇深表同情。

《聲明》同時提到，「女子疑吃自熱火鍋後去世」糾紛事件發生於2022年9月，事發後，該公司已將相關產品送第三方檢測機構檢測，目前尚未收到市場監管或其他權威機構關於自嗨鍋產品存在質量問題等類似定性的鑒定。

據《極目新聞》報道，2022年9月7日，四川的陳女士與女兒、母親3人，一同食用了3盒「自嗨鍋蒜香花蛤粉」，惟3人當晚均出現嘔吐、發燒、肚瀉等症狀。其中，陳女士症狀最為嚴重，送院搶救後病情仍持續惡化，並於一周後經搶救無效死亡，死亡原因被診斷為「感染性肚瀉、食物中毒可能、膿毒血症、膿毒性休克等。」

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死者陳女士的丈夫盧先生隨後申請了屍檢及司法鑑定。鑑定結果顯示，陳女士（以及同食的其他兩位人員）的臨床特徵、死亡過程屍體檢驗及病理組織學檢驗結果，符合胃腸道攝入途徑導致急性食物中毒的醫學特徵，不排除因食用「自嗨鍋蒜香花蛤粉」導致急性食物中毒死亡的可能。

此後，盧先生向有關部門遞交材料，要求對涉事企業進行立案調查，追究相關企業及人員責任；並要求賠償死者和傷者各類損失176萬多元，但雙方未就賠償事宜達成一致。