國際瑜伽日｜河北小村莊隱藏瑜伽大神　如何由貧困村變成網紅村？

6月21日是國際瑜伽日。瑜伽起源於印度，但因其入門門檻低、器材簡單，此項運動在不少國內外城市受到追捧，甚至將瑜伽與時尚、潮流等詞彙聯繫，吸引愈來愈多年輕人練習瑜伽。在距離北京僅200多公里的玉狗梁村，卻隱藏著一群高齡「瑜伽大神」。



《中新網》報道，玉狗梁村位於河北張家口市張北縣以北，距離北京200多公里，氣候寒冷乾燥。除了吃飯、睡覺、下田務農，村民們日常也會練習瑜伽。他們沒有專用教室和裝備，只會戴上白手套、藍頭巾在田間練習，只見他們輕輕鬆鬆就能將腿舉過頭頂，或忙中偷閒來個倒立。

年屆79歲的村民武啟蓮練習瑜伽已經5年，除了是村內的「瑜伽高手」，更是社交平台上的紅人。2019年，武啟蓮的孫子偶然將她練習瑜伽的影片上傳到網絡，只見她在農村的土炕鋪上一塊薄薄的瑜伽墊，然後緩緩下蹲，將雙手撐在瑜伽墊上，雙腿又繞過雙臂，瘦弱的手臀隨即將整個身體撐起。

該段影片最終收穫7.6萬點讚，隨著武啟蓮的帳號活躍，玉狗梁村也意外走紅，愈來愈來村民註冊短片帳號，開始通過拍攝影片獲利。目前，武啟蓮的帳號有超過16萬粉絲，她上線的一款「初、中級有效健身瑜伽課程」售價19元（人民幣，下同），已經有超過700人付款。

事實上，瑜伽是由玉狗梁村第一書記盧文震帶到村內。2016年，盧文震與同事到玉狗梁村開展精準扶貧工作，「年輕人都外出打工了，留下的都是體弱多病、上了年紀的老人」。某日，盧文震發現村民都愛在炕上盤腿，動作與瑜伽中的「雙盤」十分相似，於是他萌生了「教大傢伙練瑜伽，把身體養好了，才能幹活掙錢」。

起初，村民都未曾聽過「瑜伽」這項運動，甚至認為每天務農已經累到半死，「吃飽了撐的沒事幹才鍛煉身體」、「一把年紀了還練瑜伽，也不怕人笑話」。為了吸引村民加入，盧文震自費購買一批白手套和瑜伽墊，只要村民練瑜伽就可以免費領取。

為了免費的禮物，再加上婦女主任的勸導，部分村民開始跟著盧文震練瑜伽。然而，盧文震是個門外漢，他在網上觀看大量教程後，發現很多瑜伽動作都不適合老人，「首先要確保安全，不追求高難度體式。瑜伽只是名義，把大家組織起來鍛煉身體才是目的」。

他練熟動作後，確保安全再教村民。2、3個月後，愈來愈多人認識到瑜伽的好處。因為常年勞作，武啟蓮和丈夫都有四肢疼痛的病症，但丈夫練習瑜伽幾個月後，痛症竟然有所改善，於是她也開始練瑜伽。現時，早晚各練一次瑜伽已成為武啟蓮的生活習慣。

2016年底，國家體育總局社會體育指導中心注意到玉狗梁村的老人們練瑜伽。翌年，中國瑜伽官網稱讚玉狗梁為「中國瑜伽第一村」，引起不少媒體關注，又有電視台邀請村民錄節目，很多老人也因此走出村莊，開開眼界、見見世面。

隨著近幾年的短片熱潮，互聯網成為村民增收的渠道之一。玉狗樑的變化，吸引了在外打工的村民回來建設家鄉，新一屆村委會的平均年齡不到50歲。2021年，國家體育總局社會體育指導中心正式為玉狗梁頒發「中國健身瑜伽示範村」榮譽獎牌。