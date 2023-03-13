長年苦於尿失禁　19歲少女無法放聲大笑　常處焦慮體育課也不敢上

甘肅19歲少女小魏長年受尿失禁所苦，她不敢放聲大笑，不敢上體育課等，因為一用力，就會出現尿失禁的情況。不僅給她身體帶來了折磨，更讓她產生了嚴重的自卑心理。父母也曾多次帶小魏去求醫，但一直沒有治好，讓小魏不但經常處在焦慮的狀態，甚至開始出現憂鬱的傾向。



根據《紅星新聞》報道，小魏從小就有尿失禁的問題，這十餘年來，小魏如果靜坐，情況會好些，但只要運動，或者身體用力了，就會出現尿失禁的症狀。這尷尬的毛病不但讓小魏生理飽受折磨，也阻礙了她的社交發展。

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小魏的父母也帶她四處求醫，但都沒有明顯的改善。直到他們找到甘肅省中心醫院，情況才開始好轉。

該院泌尿外科主任馬弢業了解小魏的情況後，立即安排了一系列檢查，包括了尿動力學檢查、骨盆底4D彩色超音波、一小時尿墊試驗等等。結果顯示小魏有膀胱過度活動、盆底肌支撐薄弱等問題，結合臨床表現，可初步診斷為「混合性尿失禁」。

康復醫學中心主任魯雅琴為小魏設計了一連串的復健，採用肌筋膜療法、內臟鬆弛術、呼吸模式調整、核心肌群訓練等多種治療方式，讓小魏的症狀明顯改善；她開心地告訴治療師，現在可以放聲大笑也不用擔心了。

魯雅琴表示，尿失禁常常被稱為「社交尷尬癌」，以往多出現在產後婦女、老年女性，但現在兒童和青少年患者也越來越多，家長要帶孩子及時到醫院檢查，接受科學治療，同時，不要責罵孩子而加重孩子的心理負擔。

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