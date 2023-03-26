內地無良公司在女更衣室裝CCTV　大廳實時直播10年無人舉報

無孔不入的攝影機、監視器充斥社會各處，歹人甚至透過偷拍鏡頭滿足私慾，令人髮指。



內地近期傳出一則令女性不安的案件，浙江省嘉興一間公司以「管理、治安需要」為由，在女性更衣室角落安裝監視器長達近十年，女員工更衣的過程甚至在公共區域全程「轉播」，直到去年2月檢方調查他案時發現此案，才對這件事展開調查。

浙江省嘉興市一間公司以「安全」之名，在女性更衣間內安裝監視器實況轉播更衣畫面近十年。（點擊放大了解）▼▼▼

綜合內媒報道，浙江省嘉興市一間公司於2013年至2022年間，在女員工不知情的狀況下到女性更衣室安裝監視器，拍攝的畫面在公司大廳監視螢幕實時「轉播」。有些女員工在此工作時間短，未及發現就已離職，但其他的女員工則是心存顧慮，選擇對此事沉默。一直到這件案子被內地檢方發現，才正式曝光於世人面前。

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報道稱，2022年4月29日該公司已拆除相關監視器與設備，有關單位也調查當地的監控設備安裝情況。儘管事件鬧開引起輿論譁然，該公司名稱、案情細節等都未公開，案件的離譜程度也讓內地網友驚訝又憤慨，「就這還需要為公司瞞著嗎？為什麼不放出公司名字？」，也有人指出近十年都沒人出面指控，「多數的沉默比事件更可怕」。

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