蘇州科大凌晨4時發錄取通知稱「半小時決定」　網民：找特種兵？

日前網絡傳言蘇州科技大學材料科學與工程學院凌晨4時多向考生發布考研待錄取通知，要求學生在「半小時內確認」，逾期可視為放棄，校方也證實此事，涉事學院的院長李長明4月8日更回應稱，只給予半小時確認時間已足夠。事件引發網民抨擊，校方在網絡輿情發酵後，發布通知向相關考生誠懇道歉。．



蘇科大招生辦老師稱，確實是4點半發布的通知。據招生辦老師解釋，頭天晚上1點半全部面試結束，老師統計分數確定錄取名單，面試時已告訴學生「當天」會發佈通知。該老師指出，凌晨4點會一一跟學生打電話提醒，確保每個學生都會接到通知。

內地網民批評，通知發布及回應時間十分倉促，令考生措手不及，質疑校方「有什麼理由不能等到早上」，更有考生在網絡留言稱，自己早上近8時回覆校方後遭拒絕錄取。

院長李長明的回應更讓網民氣憤。李長明指出，學院周四（6日）晚上7時許才收到調劑（考生未達到分數線，不能被安排複試或者複試後未被錄取，招生單位負責將其全部資料轉至第二志願單位。）考生名單，按學校規定連夜組織調劑面試，全部考生完成面試時已是翌日凌晨3時，學院老師連夜加班處理200名考生的面試資料。

李長明強調，若考生確有意願入讀，半小時確認時間已經充足。對於逾期回覆考生是否仍有被錄取的機會，李長明指要根據招生規定來處理。

對於李長明的回應，許多網民批評「傲慢」，批評「有什麼理由不能等到早上」。但亦有蘇科大錄取研究生緩頰稱，招生辦的老師有很盡責地打電話來提醒，亦有網民指，指報考研究生一般會選擇多的學校，考生早點得到通知決定是否要入讀蘇科大也是好事，方便學生選擇其他院校。

網民點睇：

偷襲式錄取？這是招特種兵吧？

背後的傲慢和輕視令人膽寒，單方面話語權，考生完全弱勢。

其實調劑的時候，真的是爭分奪秒，考生急，學校也急。只能說學校的安排欠妥，但是網友們苛責也沒必要。

為什麼沒有人心疼凌晨兩點還在上班的老師......

學校可能想著快點把調劑的錄取進來，求賢若渴，有點太著急了，不過能夠及時發現錯誤，官方道歉，還是值得我們點讚的。

