Dior再陷辱華風波　彩妝廣告模特兒手指拉眼角被指歧視亞裔

法國奢侈品牌Dior（迪奧）再陷辱華風波。Dior最新發布的一輯彩妝廣告中，一名亞裔模特用兩隻手指將眼角拉起，其動作被指是歧視亞裔的「瞇瞇眼」。



亞裔模特用兩隻手指將眼角拉起，其動作被指是歧視亞裔的「瞇瞇眼」。（IG@Dior）

據介紹，被指「辱華」的彩妝廣告，本來是為Dior今年的新品豹紋系列造勢。Dior已在Instagram 上刪除相關圖片，目前只剩兩張彩妝廣告圖，包括一位亞裔模特戴帽擋住雙眼的照片，以及一位齊陰短髮模特手拿Dior彩妝盒，擋住臉勉強露出雙眼的照片。

對於Dior廣告是否種族歧視，有網民覺得，模特將眼角拉起只是為了讓用戶能更加清楚地看清眼妝，是正常的展示動作。但大部分網民認為，「拉眼角」動作太具有標誌性。

Dior多次陷入辱華爭議。2021年11月，Dior曾因一張疑似醜化亞裔的照片，被推上風口浪尖。照片中亞裔模特兒「臉部滿布雀斑」、「雙眼細長邪魅」。攝影師陳漫之後就事件道歉，Dior也表示「一如既往地尊重中國人民情感」。

2022年7月，Dior推出的中長百褶半身裙被指抄襲中國傳統服飾「馬面裙」，在證實抄襲「馬面裙」後，Dior未有公開回應，僅將涉事產品在中國市場下架，海外市場如常售賣。

網民睇法：

拍的很醜



沒事兒，該買的還買



買的不看，看的不買



扯眼角動作在歐美典型的歧視亞裔動作



我個人無所謂。但是拍的真的醜。無語



無所謂了，少玻璃心一點，不喜歡別罵拉黑品牌就行



自己覺得瞇瞇眼是醜的，不自信啊…世界的美醜又不是一個定義



能不能把@DIOR迪奧 給趕出中國？一天天的，又想在中國賺錢，還一邊歧視亞裔。

