「竹筒奶茶」引爭議　專家：竹製品一般不產生黃曲霉素

近日，取材自天然竹筒、貼上不同城市字樣標籤的「竹筒奶茶」在內地走紅。與此同時，一些網民表示，感覺竹筒被「回收利用」，一些網民發現，竹筒底部已經發黑發霉，其食安問題引發公眾關注。

對於發霉竹筒是否會影響身體健康的問題，科信食品與健康信息交流中心科技傳播部主任阮光鋒接受《人民日報健康客戶端》採訪時表示，「一般來說，竹製品產毒素可能性不大，黃曲霉不會長在筷子、菜板、竹筒等地方。」



4月9日，據一位網友發布的影片，在浙江杭州塘栖古鎮景點奶茶店背後巷子裡，員工正在清洗霉變竹筒，準備用來裝奶茶。

來自南京的王女士告訴《人民日報健康客戶端》：「我上次喝完竹筒奶茶撕開了表面的貼紙，發現底下本身已經有一層貼紙了，感覺像是回收過的。」

網民分享的竹筒奶茶照片。（圖 / 人民日報健康客戶端）

據悉，不少售賣新鮮竹筒的店鋪中，單個竹筒的標價通常為2至3元（人民幣，下同），但在各景區或商圈售賣的「竹筒奶茶」售價往往達到30元。

一間「竹筒奶茶」店的店員表示：「竹筒的成本很低，奶茶店沒有回收的必要。」不過也有網友表示自己遇到過回收竹筒的奶茶店：「店員當時跟我們說，如果喝完後返還竹筒，可以再返給我們3塊錢。」

網友曬出的「竹筒奶茶」圖片。（微博@冠翎GuanLing）

對於一些網友擔心的發霉竹筒可能影響健康的問題，科信食品與健康信息交流中心科技傳播部主任阮光鋒表示：「一般來說，竹製品產毒素可能性不大。對於竹製品霉變，很多人說它容易長黃曲霉，這其實是錯的，黃曲霉不會長在筷子、菜板、竹筒這種地方。」他表示，類似竹筒飯也是使用竹筒的傳統菜，保證清潔、及時更換就可以。

報道指，竹筒的使用重點在於清洗、消毒、晾乾環節。據某網店信息顯示，竹筒由竹子切割、打磨後製成，生產中沒有消毒環節。一家售賣竹筒的網店提示，收到竹筒後需要先檢查是否有發霉現象，用軟毛刷子刷洗內外，倒置晾乾，再放入消毒櫃消毒，或用開水煮一兩分鐘後晾乾再使用。

北京一家竹筒奶茶店店員表示： 「竹筒在使用前我們都會仔細清洗、高溫消毒，顧客可以放心使用。」他同時表示，目前一些店家會將奶茶先裝入塑料杯，再套上竹筒杯以保證食品衛生。