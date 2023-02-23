網民票選男兒當入樽 SLAM DUNK角色排行榜　排第1位的果然就是他

電影《男兒當入樽THE FIRST SLAM DUNK》在日本票房已突破98.31億（約5.73億港元），台灣票房也破台幣3億元，韓國則有超過200萬人進電影院朝聖，電影好評不斷，周邊還賣到缺貨，相關劇評、回憶殺也持續發燒。



《男兒當入樽》（又譯：灌籃高手）是漫畫家井上雄彥以高中籃球為題材的日本漫畫，在日本發行量已超過1億2千萬冊，動畫在1993年推出，台灣於1995年首播，是許多人的青春回憶，這次電影上映後，更是掀起一波角色討論。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查《男兒當入樽》中登場角色，究竟哪些人的討論度最高？有沒有跟你心目中的排名一致？一起來看看吧！▼▼▼

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10. 澤北榮治

澤北榮治不僅是山王王牌，還被認為是全國第一的最強高中生，其個人得分能力相當強，高顏值也被稱「山王有史以來最帥的籃球員」，其中在電影版上講出「神啊，請給我我所欠缺的經驗」，讓不少老粉笑著表示終於知道山王隱藏的敗因。

澤北派表示：「電影的澤北比漫畫帥太多了」、「男兒當入樽最喜歡澤北榮治」、「澤北好帥」、「澤北真的有夠帥」、「最愛打爆流川楓的澤北榮治」、「山王的顏質靠澤北撐了一下」、「為什麼澤北榮治怎麼可以帥成這樣子啦」、「高中時僅次七龍珠的熱血動漫，最喜歡澤北榮治」。

9. 彩子

劇中女角晴子和彩子你最喜歡誰？身為球隊經理的彩子不僅個性活潑有朝氣、成績優異又擅長書法，還會幫忙訓練、包紮、關心球員，其討論度更是隨著這次電影上映有上漲趨勢，其中就有一名Coser直接扮演「真人版彩子」去看電影，被網友直呼神還原。

這次電影版被網稱「宮城傳」，加上彩子的畫風改變，許多人就笑說難怪是宮城視角：「畢竟是宮城傳，他眼裡彩子就是這麼正」、「年少時候最喜歡的就是彩子」、「宮城良田的視角，彩子能不正嗎」、「彩子感覺變好正」、「主線是宮城，彩子自然是女主的份」、「彩子才是最棒的」。

8. 仙道彰

仙道彰被稱為「天才仙道」，是整部作品中唯一無死角的全能選手，攻守與組織傳導能力都屬頂尖，是不折不扣的超級天才，雖然最終無緣晉級全國大賽，但賽後入選神奈川縣最佳五人，其帥氣的外表加上沉着冷靜的性格，廣受漫友喜愛。

許多粉絲看完電影，都在敲碗表示仙道呢？可見其人氣不滅：「仙道最強」、「我始終認為仙道的強不是他能不能，而是他想不想」、「我認為仙道是男兒當入樽第一人」、「仙道才是最強高中生無誤」、「好愛仙道，整個勾起少女時代的回憶」、「仙道帥又花美男的綜合體」、「我從小就覺得仙道帥」。

7. 赤木晴子

成就男兒當入樽這偉大作品的產生，赤木晴子絕對是一大功臣，因為正是她的遊說，才讓毫無籃球基礎的櫻木花道，加入湘北高中籃球隊，創造許多熱血又青春的故事。晴子更是櫻木花道打球的動力，其個性善良可愛，是隊長赤木剛憲的妹妹，雖然迷戀流川楓，卻相當主動關心櫻木花道，讓不少人很好奇最終晴子情歸何處。

晴子一直是許多人年少的女神，不過這次電影版晴子顏值變差，讓不少粉絲感嘆：「晴子真的被畫成普女，哭了」、「萌萌印象的晴子跟電影版真的有落差，電影版把她變路人樣」、「晴子這版真的路人普妹 」、「晴子後期顏值真的大幅降低」、「晴子後期愈畫愈醜」、「晴子後面短髮變很醜戲份又只有當花癡」。

6. 安西光義

男兒當入樽經典台詞「現在放棄，比賽就結束了！」不僅鼓舞劇中球員，也激勵現實社會中不少深陷困境的人，說出這句話的正是湘北籃球隊的安西教練，雖然身型肥胖，總是「喔呵呵呵」的笑，但其戰術能力強又很會帶心，成功讓所有球員發揮自我潛能，是球隊的精神支柱，備受球員尊敬。

安西教練人氣不輸其他球員：「硬要選適合當老公的話，大概是安西教練，安靜不多話，還會陪太太慢跑」、「安西教練適合當老公」、「為了安西教練只好再刷一次」、「小時候喜歡流川楓，現在比較喜歡安西教練」、「教練年輕時一定也很帥，場上冷靜沈著，個性溫柔」、「帶心超強欸，灌雞湯也是灌贏山王了」、「白白胖胖的很可愛」。

5. 赤木剛憲

「大猩猩」赤木剛憲不僅是女神晴子的哥哥，也是湘北籃球隊的隊長，一直懷抱著「稱霸全國」的夢想，是神奈川縣第一中鋒，具有卓越的領導才能，擅長搶籃板與蓋火鍋，擁有兩大絕技「大猩猩灌籃」、「蒼蠅拍」，最大反差在於成績優異，屬於優等生。

喜歡大猩猩隊長的網友表示：「喜歡赤木的性格」、「永遠欣賞赤木最後突破河田的那種決心」、「我最喜歡赤木！超帥可靠又體貼」、「他是最拼命的平凡人，他叫赤木剛憲」、「赤木守住了湘北，等到了隊友，感動」、「嫁赤木感覺老公會很重視婆家」、「赤木有頭腦，而且內心是細膩感性的，只是外型比較吃虧」、「赤木剛憲體格最好、頭腦最好、功課最好、又有能力」。

延伸閱讀：《男兒當入樽 SLAM DUNK》10大角色金句 熱血又勵志的童年回憶殺

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4. 三井壽

「安西教練，我很想打籃球！」來自我們永不放棄的炎之男三井壽，在中學時代是最有價值球員（MVP），雖然高中一度自暴自棄成為不良少年，但浪子回頭，擁有出色三分外線能力，使湘北多次依賴他的三分球追分，被讀者認為是全作品中最具人情味的角色。

作者對三井這角色刻畫完整，加上浪子回頭、永不放棄的設定，其人氣一直榜上有名：「我喜歡三井壽永不放棄的精神」、「在關鍵比賽上說出我是三井壽，永不放棄的男人，看漫畫都看到大爆哭」、「三井浪子回頭又是絕不放棄的男人很讚」、「長得帥、球技又好、三分神射、浪子回頭、跟學弟一起耍寶不受歡迎才奇怪」、「裡面最喜歡三井的長相，短髮很帥，三分球也帥」。

3. 宮城良田

身高才168公分的宮城良田，雖然身高不高，但其控球技術好、身手敏捷且切入一流，是神奈川數一數二的控球後衛，這次電影版就是以他視角出發，重塑全國大賽始末，促使角色鮮明起來，但也有人不滿意他作為電影主角，引起不少正反討論。

電影以宮城作為主角來敘述故事，多數粉絲仍相當感動：「最愛宮城」、「用以前很少出現的宮城為主軸很讚」、「這次用宮城視角作為主角敘述故事一整個大驚喜」、「宮城的新故事井上真的說得很好很感人」、「良田的故事刻畫得太深刻，太感人了」、「我覺得宮城的劇情不錯，算完整交代他的過去」、「宮城那顆頭很帥」、「五個球員中他最貼近普通人」。

2. 流川楓

流川楓不只被晴子迷戀，現實生活中也有不少女粉絲稱呼他為男神，身為全方位球員的他，人稱「超級新人」，是湘北球隊的王牌球員，既能投籃得分還會灌籃，連三分球能力也強，球技相當全面，個性較沉默寡言、獨來獨往，與櫻木花道互看不順眼，被櫻木稱為「狐狸」，口頭禪則是「白痴」、「大白痴 」、「笨蛋 」、「大笨蛋」、「超級大笨蛋」。

顏值與球技都爆表的流川楓，該角色不僅攻陷無數少女心，連男生也對他相當有好感：「電影版的流川楓也太帥了吧」、「流川對櫻木真的很有愛」、「流川很有禮貌，對二三年級是叫學長姊」、「超喜歡流川，修養很好，絕不是只有長得帥而已」、「這個人太完美到有點不現實」、「他跟櫻木真愛啊」、「流川的球商和視野很高」。

1. 櫻木花道

櫻木花道的紅髮是他最大特徵，個性豪爽又單純，受到晴子的遊說，加入湘北籃球隊，雖然對籃球一竅不通，但他的彈跳力、力量、速度和爆發力都極為驚人，常把「天才」掛在嘴邊，在對山王一戰時，因背部受傷被安西教練要求下場休息，櫻木一句「教練！你最光榮的時刻是什麼時後？我....只有現在！」感動不少看著漫畫與他一同成長粉絲，難怪人氣NO.1。

身為主角的櫻木花道自然人氣紅不讓：「櫻木真的很帥啊 」、「讚嘆櫻木只有現在的那種勇敢」、「小時候覺得櫻木花道怪，長大後還是覺得他怪怪」、「天才櫻木，我很愛他」、「櫻木花道頂級身材、打架又超強」、「小時候覺得櫻木很白癡，長大後覺得他超可愛」、「特別喜歡他被畫成一坨一坨的樣子」。

分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月05日至2023年02月04日，共1年。



系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『灌籃高手角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。



本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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