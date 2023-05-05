博物館稱單手拿起值千萬25公斤金磚即可帶走　大叔成功卻被賴帳？

大陸山東招遠市文化旅遊局局長3日在抖音上向網友發起一個挑戰，承諾只要有人可以用單手，拿起招遠黃金博物館內一塊重25公斤的金磚，就可以將這價值1000多萬元人民幣的黃金帶回家，吸引許多民眾前往嘗試。



招遠市文化和旅遊局局長在影片中闡明「我手中抱的是純金的金磚，25公斤，價值一千多萬，在這裡我鄭重承諾，如果是按照我們的規則，把金磚單手抓起來，那這金磚就送給你了」。

不過在影片的尾端，就有一名大爺單手拿起的畫面，讓大家質疑，招遠文旅局是不是在耍賴不敢贈送。

大爺「挑戰成功」畫面瘋傳 博物館：不算（點圖了解更多）：

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對於網上的懷疑聲浪，文旅局僅回應，這件事會在幾天後做詳細說明，吊足眾人胃口。

有博物館人員4日出面說明，館內有兩塊金磚，一個是重25斤（12.5公斤），另一個則是重50斤（25公斤），25斤的金磚不是挑戰的對象，但民眾可以先拿25斤的嘗試，成功了再選擇50斤的。

而要想拿走這金磚，館方規定其實不少，首先挑戰者需戴上手套，再來是金磚是梯形的，面積較小的部分要朝上，拿起來平舉停止25秒， 工作人員也透露，其實這項挑戰從10年前開館就設立了，但到現在都沒人成功，最接近的只舉起來了17、18秒而已。

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