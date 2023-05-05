二十四節氣｜立夏必知4大禁忌 做這2件事恐得罪門神「前途盡毀」
撰文：TVBS新聞網
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本周六（6日）迎來24節氣之一的「立夏」，清水孟國際塔羅小孟老師指出，相傳立夏是門神生日，特別提醒民眾有4大禁忌，要特別留意，以免惹怒門神。
談及立夏，小孟老師在Facebook表示，立夏對古人而言，代表告別春季，夏季即將開始，古人通常都喜歡將立夏，當成溫度明顯升高的開始，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將要開始，農作物將要進入繁衍、旺盛生長的重要節氣。
並分享立夏的2大習俗及4大禁忌供民眾參考。
別做這2個動作 否則惹怒門神「前途盡毀」（點圖放大閱讀）：
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立夏習俗：
1、吃立夏蛋
俗話說「立夏吃了蛋，熱天不疰夏」，小孟老師表示，立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾易減退，後被稱為「疰夏」。女媧娘娘指點百姓，吃煮熟的雞鴨鵝蛋可解「疰夏」，因此後來的人才會在立夏吃蛋。
2、立夏要吃蔬果
小孟老師建議，立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳，舉凡蘋果、檸檬、櫻桃和葡萄。立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。至於蔬菜，則建議吃苦瓜、小黃瓜，也可以多喝綠豆湯、清草茶。
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立夏禁忌
1、不可以坐門檻
小孟老師點出，民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。
2、不要在正門口穿鞋
此外，由於立夏是門神生日，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋，避開門神比較好。
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3、忌吃過補氣食材
立夏不宜吃太補，如果吃太補氣恐造成導致上火、喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。
4、忌躁動與衝動
小孟老師提醒，立夏不可躁動，因夏天炎熱容易與人有所結怨，不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。
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