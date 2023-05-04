台灣高中生「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校長：請自行拾回
撰文：ETtoday
出版：更新：
台北市成功高中有個傳統，每年高三畢業考結束後，學生會把書從樓上丟下，向書本說再見，也象徵高中生活即將結束。
本月2日畢業考結束，部分高三生依往例，往教室走廊集結，下午4時倒數，伴隨汽笛喇叭聲與歡呼聲，22個畢業班的測驗卷、參考書等「書海」傾洩而下，場面相當壯觀。
點擊放大瀏覽影片截圖：
+4
為了延續這項傳統，成功高中學生連日在Facebook粉專、Instagram預告，2日下午3時50分畢業考收卷鈴聲響起，高三生開始整理歷年測驗卷、參考書等資料，並開始在教室走廊外集結，進行倒數計時。
4點一到，22個畢業班學生把書本往下丟，學生也在網絡全程直播。
校長孫明峯表示，對於這項丟書傳統，學校抱持「不鼓勵也不禁止」態度，基於教育立場，不會鼓勵學生以「丟書」作為釋放升學壓力或宣告高中生活即將結束的方式，也不會強硬禁止，只要學生在「校園安全」、「自行善後」的前提下便可以，但還是希望學生能選擇別種紓壓方式，比較具有教育意義。
【延伸閱讀】攝理教被爆在台灣鎖定這女子中學名校 鄭明析徒弟「性侵77次」入獄（點圖放大閱讀）：
+19
不過，為了鼓勵丟書學生自行善後，學校特別針對畢業班考生推出「高三畢業考紙類回收獎勵計畫」，鼓勵高三生丟書發洩後，將測驗卷、書本、參考書等紙類帶至學校回收場。
獎勵方式以班級為單位，每公斤回饋金3元台幣、可至小食部兌換商品，每班回收達80公斤，每人可獲贈1瓶飲料。
天才學生「連續3年考入北大」狂賺200萬獎金 揭背後中學競爭歪風台灣16歲中學生慶祝生日 同學起哄要他跳河 3天後浮屍始被發現中國留學生在英國失聯19天 惹全城關注驚動外交部 真相出乎意料台變態補習老師被捕 逼小學生互摑耳光還錄影「打贏有獎金15元」台灣中學生「欺凌女老師」風波惹關注 真相曝光竟與王力宏有關？蘇州22歲女大學生「宿舍跌死」 母自行查出心碎死因怒向校方提告大學教授淫辱女學生3年 要如寵物隨傳隨到 情色對話曝光衝熱搜
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】