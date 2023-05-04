台灣高中生「集體丟書下樓」震撼畫面曝光　校長：請自行拾回

台北市成功高中有個傳統，每年高三畢業考結束後，學生會把書從樓上丟下，向書本說再見，也象徵高中生活即將結束。



本月2日畢業考結束，部分高三生依往例，往教室走廊集結，下午4時倒數，伴隨汽笛喇叭聲與歡呼聲，22個畢業班的測驗卷、參考書等「書海」傾洩而下，場面相當壯觀。

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為了延續這項傳統，成功高中學生連日在Facebook粉專、Instagram預告，2日下午3時50分畢業考收卷鈴聲響起，高三生開始整理歷年測驗卷、參考書等資料，並開始在教室走廊外集結，進行倒數計時。

4點一到，22個畢業班學生把書本往下丟，學生也在網絡全程直播。

校長孫明峯表示，對於這項丟書傳統，學校抱持「不鼓勵也不禁止」態度，基於教育立場，不會鼓勵學生以「丟書」作為釋放升學壓力或宣告高中生活即將結束的方式，也不會強硬禁止，只要學生在「校園安全」、「自行善後」的前提下便可以，但還是希望學生能選擇別種紓壓方式，比較具有教育意義。

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不過，為了鼓勵丟書學生自行善後，學校特別針對畢業班考生推出「高三畢業考紙類回收獎勵計畫」，鼓勵高三生丟書發洩後，將測驗卷、書本、參考書等紙類帶至學校回收場。

獎勵方式以班級為單位，每公斤回饋金3元台幣、可至小食部兌換商品，每班回收達80公斤，每人可獲贈1瓶飲料。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】