租客偷拆承重牆　整幢大樓開裂21層　200多住戶無家可歸索賠1.6億

近日哈爾濱一幢社區大樓的一租客想拆掉承重牆裝修，導致該樓多層開裂，200多住戶無家可歸。有住戶指出，該大樓有31層，4月28日拆遷當晚就開裂到15樓了，半夜疏散了住戶，到了第二天下午，已經裂到21層。



據了解，涉事租客是為了裝修成健身房，目前受影響的住戶提出超7億元的索賠。有業主批評，「從建築學的角度來講，這樓廢了。應力已經重新分配了，結構體系轉變了，補回去沒用了……這是危害公共安全！」，目前住戶共索賠1.68億元（人民幣，下同）。



據《極目新聞》報道，網民發文稱，哈爾濱市松北區裕民街道利民學苑B棟2單元，有租客擅自拆除承重牆，導致該幢大樓每層基本都有牆裂情況，4月28日當凌晨一點多，居民樓裡240多戶業主被緊急疏散。

目前，業主們被臨時安置到附近的酒店賓館，當地住建部門和警方已經介入調查。私自拆遷的住戶已被警方控制。

網民發布的影片和照片可以看到，在正在裝修的室內，多面牆體被拆除，其中一面牆體鋼筋纏繞。該幢大樓業主透露，「施工隊在3樓給承重牆拆了，已經出現牆體開裂了，鬧得業主都人心惶惶。」，更有業主批評，「（牆面）普通鎬子打不動，這傢伙直接上專業的拆遷鉤機。」

據了解，涉事的居民樓下，周圍有賓館、網咖、火鍋店多家商舖。當地人士稱，「那天經過這裡，還覺得奇怪，幾種大型機器齊上陣，最後把居民樓搞廢了。」當地人士透露，起因是有租客租了居民樓的三樓，準備開健身房，裝修時把承重牆砸穿了。

住戶透露說，「目前的消息是希望定價賠償，所涉的240多戶住戶，總計損失大約1.68億元。」對此，轄區的街道辦工作人員回覆稱，建議諮詢宣傳部門，街道辦無權答覆。