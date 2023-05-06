廣州動漫展女coser拍到一半突被拘捕　激起宅男情緒圍堵警署出口

廣州「螢火蟲動漫展」再度受到關注，有一名打扮亮眼的女Coser原本正在戶外被大批宅男、攝影師包圍拍攝，但卻突然遭警方帶走。見女Coser被帶走，大批宅男們一路跟隨，一直跟到了派出所外，擠在外面盯著派出所內的情況。



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該名女Coser在網絡上有相當高的知名度，因此吸引了不少宅男與攝影師包圍拍攝，但拍照拍到一半，突然就有警員來到現場制止大家，並將女Coser帶走。

眾人見狀以後都感到錯愕，一路跟在警員的後方來到派出所。從流傳的影片及照片中也可以發現，派出所外的確擠滿了大量宅男。

有網友透露，女Coser是因為在推特上發出援交訊息，被人檢舉，才會遭警方帶走。還有網友進一步指出，宅男們包圍了警局，甚至要求警方把女Coser放出來。

不過，相關說法均未獲警方證實。同時，有事件的目擊者在推特上解釋，「我剛好路過看到漫展的工作人員拿著照片去找聯防隊舉報，說該coser有不檢點行為才被帶走。現場也沒有宅男衝擊派出所，只是『好事者圍觀吃瓜』。」

目擊者還說，「當天漫展外場拍到晚上8點才散場，真有衝擊派出所行為，早就搖人全部驅趕清場了。奉勸某些人不要給我們漫展搗亂，二刺猿（二次元）難得有漫展可以去玩去拍照不容易。」

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