劉亦菲曾遭校園霸凌？　網民自曝：揍了幾次，幹過的事又不能改變

近幾年，校園霸凌屢禁不止，受害者往往會身心受創，甚至以自殘、輕生等極端方式以求解脫。

近日，有網民自曝年幼時曾霸凌內地知名女演員劉亦菲，隨即引起極大關注。



5月7日，有網民自曝在小學時曾經霸凌過劉亦菲，「揍了幾次劉天仙」，原因是對方「長得太好看」，而且會跳舞，當時他對劉亦菲作出言語和身體上的欺凌，並對此不以為意，甚至表示「可我已經揍過了啊，小時候幹過的事又不能改變」。

網民自稱曾霸凌劉亦菲。（微博）

事件引起熱議，網民認為「霸凌行為可恥，不應以此蹭流量博眼球」，亦有人認為爆料者霸凌他人並洋洋得意，態度不端正。雖然事件的真實性存疑，但在短短24小時內，相關話題的瀏覽量就高達4.8億。

值得一提的是，劉亦菲曾在多年前的一次採訪中，透露自己在美國留學期間曾被幾個韓國女學生欺負。劉亦菲表示，當時有幾個韓國女生總是為難她，上課時會突然扯她的頭髮，又用筆在她身上畫畫；她向校長提及此事，最後對方被處分停課一星期。

網民睇法：

可以有證據把那人抓起來了吧？



有些女生真的很壞，看不慣人家比她長的漂亮



這位網友是誰？我想順著網線去罵她！



很奇怪，女生就是喜歡欺負那些漂亮，學習成績好的，男生就喜歡欺負那些瘦弱的，膽小的



看見了吧 霸凌別人的人 永遠不會知錯。



這種洋洋得意的話真的很無語



希望大家把重點放在“霸凌”這個行為上，而不是“霸凌女明星”



很多霸凌過同學的人成年後都不會羞恥不會覺得自己做錯了，只會洋洋得意自認為了不起



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