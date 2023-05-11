要求女方有車有房無貸款　相親男：我是優秀潛力股願意入贅

內地愈來愈多適婚年齡人士選擇單身，為助子女覓得好良緣，不少家長會到各大公園的相親角「徵婚」，惟深圳一名男子的相親要求，卻惹得家長們嗤之以鼻，甚至直言「你這個人應該到神經病醫院去看一下」。



網傳影片顯示，一名戴眼鏡、穿黑衣的男子在深圳蓮花山公園舉牌相親，要求女方月薪12000元（人民幣，下同）以上，有房有車無貸款，而自己月薪6000元。

不少為子女覓良緣的老人家立即上前質問，「月薪12000的為什麼要找你呀？」，該名男子則反駁稱自己是潛力股，「我這麼優秀的品質，不吸煙不喝酒，我找個工資12000的在深圳很簡單吧」。

該男子表示，結婚後自己要做賢內助，妻子在外賺錢養家，他負責在家洗衣、煮飯、照顧孩子，「如果我條件好，我還找女的幹嘛？我乾脆不結婚得了」，更稱願意做上門女婿（入贅），給妻子父母養老。

現場不少老人家表示不解，更直言「憑啥這麼自信？」、「我覺得你這個人應該到神經病醫院去看一下」。

有老人家直言「你這個人應該到神經病醫院去看一下」。（影片截圖）

片中男子為抖音博主@李雷相親記，其影片內容大多以評論情感相關的熱門話題，嘲諷要天價彩禮的女性為主。

2019年8月，李雷開始接觸抖音，他與相親對象聊天的影片出乎意料地爆紅，此後他便不時在抖音上發布自己與相親對象見面的影片。在經歷30多次相親失敗後，李雷逐漸在抖音上樹立起「卑微男青年在線求愛」的形象。2020年，他開始惡搞相親對象；2021年初，他開始就婚姻、愛情等發表評論。

李雷認為，當下社會對於彩禮的過分看重，其實是一種畸形社會心態的體現，他反對的只是女性在結婚前要求男生付出超過自身經濟能力的彩禮錢（禮金）。他發布的諷刺性內容，是想讓更多人了解社會中處於弱勢的男性群體。

李雷在深圳蓮花山公園舉牌相親。（影片截圖）

網民睇法：

要身材沒身材要長相沒長相，還想找比自己條件好的



他要是能懷孕的話，倒也可以



他是不是想說，這不是女生找對象的條件嗎



這是在暗諷很多女的，很多女的不也是這樣迷之自信麼



我是個女的，我覺得沒問題啊，人家願意做上門女婿，反正孩子跟女方姓就行，沒啥，開的條件不錯



性別互換就是正常價值觀了



祝潛力股早日成為藍籌

