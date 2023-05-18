戴Rolex錶、揸AudiA8車　山東女派出所長遭舉報後稱：我收入合法

山東臨沂一名女派出所長，因佩戴Rolex勞力士錶、揸Audi A8私家車，而遭人舉報。涉事所長對此表示，自己收入合法，並指舉報人是為達到辦案效果，才以此手段逼自己就範。目前，當地警方已就事件展開調查。



山東臨沂一名女派出所長，因佩戴Rolex勞力士錶、揸Audi A8私家車，而遭人舉報。（縱覽新聞）

據《縱覽新聞》報道，內地網絡近日流傳一張圖片，顯示一名身着公安制服的女警官正在打電話，她當時佩戴了一隻金色手錶。圖片上還配有文字指，「山東省臨沂市羅莊區公安局雙月湖派出所所長趙某，手戴勞力士奢侈表，開豪車奧迪（Audi）A8。」

有眼利網民判斷，圖片中的手錶疑為Rolex勞力士女裝日誌型錶，因圖片清晰度不夠故無法確定價錢和款式。據了解，勞力士女裝日誌型錶，價錢大概幾萬元（人民幣，下同）至幾十萬元不等。而另據Audi中國官方網站顯示，A8車型價錢為82.9萬元起。

其後，雙月湖派出所工作人員證實，照片中的女子確為所長趙某。周三（17日），趙某回應稱，自己收入合法，舉報內容不屬實，對於圖片中錶的價值和品牌，她就拒絕回答。

Audi A8L車型由劉德華代言。（Audi中國官方網站）

趙某又稱，舉報自己的是一宗案件的當事人，自己是在辦公室接待當事人時被偷拍，「我要是辦案達不到他的滿意，他就開始往我身上引，用這種手段讓我就範，我也不可能答應。」趙某並稱，自己會就事件向上級領導進行說明、解釋。

及至周四（18日），臨沂市公安局羅莊分局表示，已對上述事件展開調查，目前網上的圖片已被刪除。

網民點睇：

「公職人員就算收入合法就不能低調點？」

「合法的公務員可是配不起這些裝備。」

「連夜買了塊假錶。」

「我們並不知道她丈夫是做啥的，家庭收入來源是什麼，讓子彈飛一會吧。」

「這兩樣加一起，夠這所長一輩子的工資，反正一查準有問題。」

