5·20為在校生提供結婚綠色通道　哈爾濱工業大學：具有紀念意義

因普通話讀音與「我愛你」相近，每年5月20日及5月21日在內地被視為「網絡情人節」，哈爾濱工業大學（以下簡稱「哈工大」）亦將在這兩日為在校學生，提供領取結婚證的綠色通道，辦理條件為男方年滿22歲、女方年滿20歲。



據《紅星新聞》報道，有網民日前爆料，哈工大日前發布「為在校生提供5·20或5·21領取結婚證綠色通道」的通知，指活動是校方聯合哈爾濱市南崗區民政局舉辦，辦理條件為男方年滿22歲、女方年滿20歲，並稱「5月21日是特殊的、具有紀念意義的結婚登記日。」

南崗區民政局對於爆料回應指，確實與哈工大聯合推出了此次婚姻登記服務，婚姻登記處5月20日將正常向所有已預約的市民開放婚姻登記服務。5月21日則只為哈工大提前預約登記的學生提供服務。

有哈工大老師介紹，該活動面向所有在校學生，無論年級和學歷層次。該老師並指，這是校方的首次嘗試，旨在為學生在兩個特殊的日子結婚提供便利，「如果有機會，我們明年可能還會和民政局一起延續這個活動。」

事件引發網民熱議：

「發現已經在社會上被毒打的忽悠不動了，開始動員還沒畢業的？」

「碩士以上的咱就不說啥了，20歲，你是有多不想女學生本科畢業啊。」

「結婚率，生育率，KPI 指標蔓延至985高校。」

「現在都鼓勵學生結婚啦？有沒有送學分啊？」

「很正常的吧，哈工大一堆30多的博士生，20多的研究生，不用理解的這麼偏差，沒必要呀，沒人催婚。」



公開資料顯示，哈爾濱工業大學始建於1920年，隸屬國家工業和信息化部，屬於「雙一流」、「985工程」、「211工程」全國重點大學，擁有哈爾濱、威海和深圳三大校區。

1958年，根據鄧小平「哈工大要搞尖端」的指示和當時形勢發展的需要，哈工大對專業設置進行了重大調整，創建了一批尖端專業，到1962年已基本完成由民到軍地轉變，形成門類齊全，學科互相配套的專業體系，成為為國防科技及國民經濟建設服務的多科性大學。

科研成就方面，據2020年3月學校網站顯示，哈工大參與了探月工程等國家16個重大科技專項中的14項，在航天、機器人、小衛星、裝備製造、新能源、新材料等領域取得了一批重大標誌性成果。