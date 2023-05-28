清華教授：AI將超越人機範圍　3年內有望實現「人貓對話」

在5月27日舉行的2023年中國中關村論壇上，清華大學新媒體研究中心主任瀋陽稱，隨著AIGC的發展，有可能在3年內實現人貓對話，超過人機對話的範圍。



2023年中關村論壇以「互聯網3.0：未來互聯網產業發展」為主題，由北京市科學技術協會主辦。

對人工智能的發展，瀋陽在論壇上，提出目前來說，ChatGPT擁有3000億條世界知識，是目前能夠接觸到知識最多的「人」。他坦言，ChatGPT的迅速成長，讓他難以估量，「AI未來不可預知的一個現象。它到底會不會AI覺醒，我們搞不清楚。」

對於AIGC（AI generated content）的發展，瀋陽預測它將從跨模態走向元宇宙。他介紹，「Meta最近兩天公布它的ImageBind跨模態大型模型，已經有6種數據了，未來還會增加嗅覺，包括其他的一些數據通過大模型學習。」

清華大學主任瀋陽稱，未來3年將有可能實現人貓對話。（影片截圖）

他舉例稱，若將貓的聲音收集起來，通過大模型學習，將有可能在3年內實現人貓對話，超過現有的人機對話範疇。

對於未來人類的發展趨勢，瀋陽認為是全球智能化的元宇宙，人工智能將替代人力，完成人類難以完成的事。他表示，「量子計算、核聚變民用化、腦機接口、極致元宇宙，這些事情應該不是人干成的，應該是AI幫我們來做。」

他預測，隨著GPT的發展，每個人手機上都運行著GPT，它將每個人的社交網站數據糅合在一起，然後做出屬於自己的AI分身。未來與別人聊天的時候，信息也許就是由機器回覆，也就是人類甚至可以脫離社交，這個是人類從來沒有出現過的一個現象。