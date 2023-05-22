32歲抖音越野車網紅鋸條插妻雙眼　累她摘除眼球　懊悔割腕自縊亡

內地網紅「開著五菱去越野（亮子）」近日輕生身亡，終年32歲！



生前好友透露，他自殺前，曾與妻子發生爭執，隨後行兇將妻子的雙眼用鋸條插傷，妻子目前被摘除1顆眼球。

河南省南陽市鎮平縣彭營鎮政府工作人員稱，案發後當地警方已介入調查此事。

獲封「五菱車神」、「五菱隊長」等 車友對慘劇感震驚及心痛（點擊放大瀏覽）：

+ 9

據《極目新聞》報道，抖音網紅「開著五菱去越野（亮子）」此前憑藉一輛車，到內地各地「網紅坡」挑戰越野，吸引超過9萬粉絲關注。然而，5月17日晚，有網友發文稱，亮子割腕自縊離世。

亮子的一名張姓好友（化姓）表示，亮子出生於1990年，來自鎮平縣彭營鎮農村，他跟亮子自幼相識，小時候經常在一起玩耍，在他的記憶中，亮子人很聰明，動手能力也很強。

5月15日，張男得知亮子的死訊，「他跟他妻子生氣之後，把妻子的眼睛戳傷了，之後他自責後悔，跑到距離家3公里的地方割腕自殺了」。

【延伸閱讀】網紅「狗頭蘿莉」輕生獲救揚言不再賣身材 轉行賣煎餅穿這樣惹議（點擊放大瀏覽）：

+ 21

張男稱，2019年，亮子和妻子舉辦婚禮，這是亮子的第二次婚姻，當時亮子還用他自己改裝的拖拉機作為兩人的婚車，「他就是一根筋」。張男說，對於亮子的離去，他感到很悲痛。

亮子的另一名田姓好友稱，5月15日他正在吃午飯時，接到一個朋友電話，「他說亮子拿著一把刀出去了，讓我打電話勸勸他」。不過，田男沒有打電話勸說，「亮子的性格就是這樣，生氣的時候誰的電話都不會接」。沒過多久，他便得知亮子自殺身亡的消息，這讓他感到意外。

5月18日，田男專程趕至亮子老家參加葬禮，他從亮子家屬處得知，自殺當天中午12時許，亮子與妻子在家因瑣事發生爭吵，兩人各不相讓，亮子拿起一根鋸條先後戳向妻子的雙眼，之後驅車離開家。

當天下午三四點，有人在一水坑中發現了亮子離家時開的那台車，並在車旁邊發現了亮子，他已經死亡，「當時亮子的家人都去照顧他妻子了，把她送到南陽，摘除了一個眼球，然後轉院至鄭州」。

【延伸閱讀】32歲女碩士開4條件公園徵婚-遭男子羞辱罵哭-還有幾年青春啊（點擊放大瀏覽）：

+ 21

田男說，他與亮子結識於兩年前，兩人都做報廢汽車回收的生意，有不少共同話題，亮子經常會帶他妻子一起外出直播，在直播中，亮子與他妻子是姐弟相稱，兩人經常會因直播效果和話術發生爭執。

河南省南陽市鎮平縣彭營鎮政府透露，5月15日確有一人將妻子雙眼戳傷後自殺身亡，事情發生後，鎮坪縣、彭營鎮的相關工作人員均趕到現場，當地警方也已介入調查。

目前，「開著五菱去越野（亮子）」的帳號已設為私密帳號，需要關注請求經帳號主體通過後才能查看曾經發布的影片。

據相關平台記載，該帳號曾在5月14日開過一場直播。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288