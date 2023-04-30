15歲「台灣省正妹」抖音喊要回祖國懷抱　竟遭大陸網友起底出征？

不少台灣明星黃安、劉樂妍等人，不時喊著「我愛祖國」宣示。沒想到，一名大陸15歲網美突稱自己是「台灣人」，並喊著「要回祖國懷抱」，遭到大陸網友起底出征，引發爭議。



網紅「魚籽寶寶」近日接受大陸抖音（TikTok）頻道「美少女來了」採訪，她在影片中坦言，今年15歲，在大陸唸初中3年級，而且自己是一名台灣人，不過是在大陸長大；不過，她下秒話鋒一轉直喊「我希望台灣省早日回到祖國的懷抱。」（點圖放大逐格睇相關影片👇👇👇）

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由於台灣人喊回祖國懷抱言論，在大陸成了流量密碼，但這次大陸網友卻不買單，紛紛留言直喊，「年紀輕輕就掌握了財富密碼」、「她要15歲的話，我把我頭髮一根一根拔下來塞滿我的鼻孔吃下去」、「到底哪句話是真的」、「差點我都信了」、「確定不是25嗎？」。

【圖輯】點圖放大看更多「魚籽寶寶」靚相👇👇👇

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沒想到，還真有網友起底「魚籽寶寶」的昔日影片，發現內容都是自稱女大生，與此次說自己只有15歲內容差很大，紛紛質疑該影片自稱是台灣人的真實性。

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