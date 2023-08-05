古時無身份證監視器 為何被「誅九族」的人不逃跑？3大殘酷理由
撰文：風傳媒
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中國古代為了維持帝制，經常對犯大罪的官員行使「誅九族」的極刑，不僅將罪犯處死，連同家中老小都要面臨死罪，相當的殘酷。
不過，在古代那一個沒有身份證明、監視器等能快速變認身份的時代，為何這些遭株連的人不直接逃跑呢？
背後的原因很殘酷，也很現實。
就算沒監視器或身份證一樣跑不掉 點圖看看古人只能束手就擒原因：
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根據《搜狐網》報道，「誅九族」是古代常見的極刑，行刑的人數可以達到上百人、場面相當壯烈又殘忍。但為什麼那些被牽連的人都不逃跑、而是乖乖束手就擒呢？因為他們根本跑不掉！
受牽連著無法逃跑的原因有3點，首先，古代通訊不發達，要將朝廷宣布的消息傳達到各地，快馬加鞭也需要數天，因此，有許多被牽連的人、甚至是罪犯本人，都是到了當下才知道自己已大難臨頭，可謂「人在家中坐，禍從天上來」。
再來，古代交通不發達，缺乏像現代一樣能快速逃離的交通工具，且古代環境原始、野獸眾多，到處都有老虎、野狼等兇猛野獸，所以你很可能會被半路咬死。
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就算沒遇到天災，也可能會遇到半路打劫的搶匪，造成人財兩失的悲劇。因此，一向講求「落葉歸根」的中國人，在知道自己跑也跑不遠、終將一死的狀況下，便不會輕易選擇離開家鄉。
第三，古代即使沒有身份證、健保卡、駕照等能快速進行實名驗證的東西，但為了維持封建制度，他們實行嚴格的連坐制度，即便真的逃跑成功了，但如果你沒有敕書（也就是類似身份證的證件）等證明自己身份的東西，那你就是沒有戶口的人，沒有戶口的人在古代社會是生存不下去的。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代沒身分證、監視器，為何被「株連九族」的人不逃跑？背後3大真相超殘酷】