34歲男做Gym猝死　曾稱｢好疼｣向私教求助　家屬指責健身室過失

湖南長沙一名34歲男子，在健身室內猝死，死亡前曾在微信群組向健身教練求助，家屬因此質疑健身室存在一定過錯，應承擔責任，不過有網民就質疑男子為何不直接撥打急救電話。目前，當地警方介入調查，涉事健身室已被封鎖。



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據長沙電視台政法頻道報道，上周五（9日）下午5時許，34歲的男子張某龍在長沙一間健身室內突然不適，並在該健身室的會員群組中求救。聊天記錄顯示，張某龍發出「我需要去醫院看看」、「好疼」後，健身教練回覆「好，你去看看，應該是中暑了」，張某龍隨後稱「我動不了」、「你來幫我」，健身教練則稱「你在哪裏」。

張某龍家屬介紹，急救人員稱當日趕到涉事健身室時，張某龍已經失去生命體徵。家屬並認為，張某龍請的是一對一健身教練，但通過教練「你在哪裏」的回覆可以看出他當時並不在場，因此質疑健身室存在過失，「這個時間如果是及時的話，我們的小孩就不會把命丟掉。」

網民點睇：

「呼救或者打120（內地急救電話）都比去群裏聊天要好吧。」

「陽康了以後體質大部分都下降了，還是悠着點。現在都不敢去健身房了。」

「認真的考慮一個事情，作為一個成年人，有這些功夫發信息給教練，為啥不報120。」

「私教那也是上課時候才一對一啊，你不上課自由練的時候私教不用陪着啊。」

「現在只要出個事，就得找個倒霉蛋出來買單，昨天刷到一個走路的在超市門口路過摔倒了，找超市索賠的。」



針對事件，當地警方目前已經介入調查，初步排除刑事案件，而涉事健身室已被封鎖。