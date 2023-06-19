高鐵MMA｜臭腳大叔脫鞋「車廂飄滿鹹魚味」　拒絕穿回鞋子爆互毆

腳臭不是病，臭起來要人命！



尤其搭乘大眾交通運輸工具，碰到沒公德心的脫鞋乘客更是讓人受不了。

黑龍江一名大叔日前在高鐵列車上，豪邁地把腳「放風」透氣，濃烈「鹹魚味」狂飄整節車廂，不但無視旁人勸說不肯穿上鞋，甚至和對方大打出手上演「MMA」。

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綜合內媒報道，該宗衝突事件發生在6月17日，黑龍江大慶一班高鐵列車上，一名大叔在座位上把鞋脫掉休息，腳上散發出強烈臭味，把坐在旁邊的年輕小夥子熏到快無法呼吸，於是開口向脫鞋大叔勸說希望能穿上鞋子。

不料大叔依然故我無動於衷，導致雙方發生肢體衝突，在車廂座位上扭打成一團，最終兩人都被警方帶走。

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相關影片隨即在內地網絡流傳，引來網友一片叫好，直呼「打的好！應該給小夥子嘉獎」、「幹了大家想幹而不敢幹的」、「壞人遇到狠人」、「沒道德不講道理的人，只有用拳頭才能讓他明白」。

在公共交通上脫鞋引發爭執事件，時有所聞，雖然高鐵脫鞋不違反規定，卻是不文明、無公德心的行為，可以先告知對方請把鞋穿上，如果對方不聽勸告，這種情況可以告訴列車乘務員，請其出面解決處理。

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