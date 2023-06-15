美國女子32度高溫下中暑離奇「死亡」3分鐘　疑與本身患病有關

美國威斯康星州（Wisconsin）一名女子在網絡上講述她因為中暑，竟然「死亡」3分鐘的奇妙經驗。



她表示，當天氣溫高達32度，濕度又高，導致她感覺到噁心頭暈，人便突然昏倒在沙發上。

被急救醒來才發現自己一度「死亡」，心跳停止跳動達3分鐘。

稱「如被磚頭擊中」 疑與她本身患有此病有關（點圖了解更多）：

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名為傑德（Jade）的36歲女子在TikTok上分享瀕死經驗，獲得近20萬人次點閱，她在影片中表示，2011年夏天拜訪朋友時，炎熱天氣讓她突然陷入昏迷，「一切都在一瞬間發生，但發生時卻感覺時間很慢，我當時好像被一塊磚頭擊中一樣，感覺非常噁心不舒服」。

傑德表示，「我當時感覺頭很脹，整個身體卻好像在往裏面收縮，以前從來沒有過這樣的感覺，接着眼前一片黑，那一刻，我想着我會死掉」。

傑德被緊急送到聖文森特醫院（St Vincent's Hospital）接受治療，心跳一度停止的她，後來被AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救成功。

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傑德醒來後，住院時又接受許多相關檢查，才發現因為她患有WPW症候群（Wolff-Parkinson-White）與勢性心搏過速症候群（Postural tachycardia syndrome）等病症，才會導致心率容易異常過高。

傑德的瀕死經驗在網絡上獲得近20萬人次點閱，許多網友也分享類似經驗，「那年夏天我也熱到昏倒了2次」、「我記得那時我懷孕了，天氣真的很熱」、「死亡真的很可怕，幸好你後來沒事了」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】