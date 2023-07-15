《奔跑吧》蔡徐坤畫面完全消失　網民佩服：P得毫無痕跡，太神了

內地男星蔡徐坤6月被爆出跟圈外女性C女士一夜情還逼對方墮胎，形象大受打擊。他參與的綜藝節目《奔跑吧》為此緊急停播2週，7月14日終於恢復播出，蔡徐坤的畫面卻被去除得一乾二淨，連馬賽克的痕跡都看不出來，網民佩服稱「後期製作人員真的太神」。



據了解，蔡徐坤原定在7月15日在新加坡舉辦的演唱會，將照常舉行，今晚是風波後他首度露面，令許多粉絲非常期待。



浙江衛視將蔡徐坤的畫面處理得非常乾淨：

《奔跑吧》是浙江衛視製作的真人實境秀，原版為韓國SBS電視台的《Running Man》，Angelababy、迪麗熱巴、鹿晗等當紅明星都曾擔任過固定嘉賓。

蔡徐坤日前參與《奔跑吧》在曼谷的錄製，該集邀請女團(G)I-DLE泰籍成員Minnie，播出前備受期待，卻因蔡徐坤爆發風波，停播2週。官方宣布14日復播，許多網民關心節目組會如何「處置」蔡徐坤，此前曾有狗仔預告他的畫面已全被剪光。

節目播出後，網民震驚表示「蔡徐坤P得一點都看不到了」、「好神啊真的彷彿這個人沒有來錄製過」。亦有細心網民觀察，成員全體一字排開時出現明顯空位，稱讚節目組浙江衛視將蔡徐坤P得完全不見身影，「難怪要花兩周時間後製」。

據了解，此前包括李雲迪、霍尊等因爭議事件要在節目中打碼，芒果TV因趕著播出，不是粗糙的用馬賽克處理就是直接在爭議藝人的臉上放圖，相比之下，浙江衛視的處理方式相對細緻。

網民對比其他綜藝節目打碼爭議藝人的方式：

值得一提的是，台媒報道，此前《奔跑吧》宣布停播期間，藝人張大大開直播時，有自稱《奔跑吧》後期製作人員的網民進入直播間崩潰狂吼：「我打了碼！打完了告訴我今天播不了！播不了！有什麼辦法！你告訴我有什麼辦法！我也想快啊！是我們不想播嗎？我們打了多少天多少夜的馬呀！」

雖然連線網友的身分無法證實，但有網民笑稱，「我有點相信她真的是後期人員了」、「要把節目P成這樣，換我也會發瘋」。