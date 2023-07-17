Shake Shack被揭用過期原料製售食品　品牌方公布調查結果並致歉

知名快餐品牌Shake Shack位於武漢萬象城的門店，近日被員工揭發使用過期原料，包括使用過期奶油製作飲料、使用過期的番茄醬，及繼續出售過期啤酒。

7月16日晚，Shake Shack在微博公布內部調查情況並就事件致歉。



武漢萬象城 Shake Shack被員工揭發使用過期食材製作食品。該員工介紹，今年5月份調到湖北武漢區域工作，工作一段時間後發現店內食品品控存在問題。他向市場監管部門舉報後被公司開除。

該員工發現，店內一款奶油生產日期為2022年9月26日，保質期9個月，本該在今年6月25日過期，但6月25日後門店仍使用過期奶油製作食品並出售。同時，該店繼續使用過期番茄醬，並將過期啤酒標籤撕走繼續售賣。

針對使用過期原料情況，Shake Shack在官方微博公佈內部調查情況並致歉。通報稱，初步調查發現，涉事門店未按照公司的食品安全管理規定，及時廢棄處理到期的罐裝噴射奶油，該過期原料保質期9個月，到期日為2023年6月26日，於2023年6月30日廢棄。

至於使用過期番茄醬和售賣改標籤啤酒的問題，公司已配合調查，正在等待監管部門審核結果。

Shake Shack 公布內部調查結果並致歉。（微博＠ShakeShack官方微博）

Shake Shack 就事件致歉，並稱對於此次過期奶油事件的發生，公司在門店管理以及營運操作執行中負有不可推卸的責任。對於所有牽涉該宗食安問題的管理組及員工，根據勞動合同法等相關法律法規以及公司規章制度，依情節不同給予違紀處理。

ShakeShack 將對全國門店開展自查自糾工作，規範操作，確保使用的原材料與出品均合法合規，符合食品安全衛生要求，全面落實食品安全法及相關法律法規和公司食品安全管理制度的要求。