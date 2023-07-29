最美女通緝犯潛逃24年落網　滄桑面容曝光　網民嘆：歲月是殺豬刀

逃亡24年、涉嫌犯下一死一傷刑事案件的解麗萍在7月26日晚間於山西一菜市場被逮捕。據了解，解某萍因為「高顏值」曾引發熱議，她31歲時與郝某倉一同犯下一起造成一死一傷的刑案，4年後郝某被抓捕歸案，解某萍潛逃24年後，55歲時落網，容貌也已經大改，許多網民紛紛感嘆「法網恢恢，歲月也不饒人。」



據介紹，山西警方開展「夏季行動」以來，運城公安機關再次收集梳理案件線索，向多省市發出協查通報，終於在徐州市一菜市場將解某萍抓獲，並於7月26日晚押解回運城。

警方介紹，1999年7月7日晚，山西鋁基地住宅區發生一起致一死一傷的重大刑事案件。經偵查，郝某倉、解某萍有重大作案嫌疑，二人作案後潛逃。2013年3月，運城公安機關在介休市將郝某倉抓獲歸案，其對夥同解某萍作案事實供認不諱。

24年來，警方多次組織警力尋蹤緝捕解麗萍，懸賞10萬元對解麗萍進行通緝。山西省運城市公安局禹門分局2020年1月5日曾發布一篇《禹門分局致在逃人員及親屬的一封公開信》，信中喊話：「也許你和勞榮枝逃亡這20年來一樣，酒照喝、舞照跳、妝照化、錢照花。但逃亡不是出路！」、「警方想給你一次法定從輕的機會！」、「你要明白：禹門分局『想你、念你』，給你寫公開信，不是作秀，也不是客氣，更不是無能為力。而是想，給你一次，法定從輕的機會！！！」

據警方介紹，解某萍1968年出生於甘肅省蘭州市，籍貫為山西省汾陽市賈家莊鄉金井村人。1991至1993年，曾有報函大、進電視台的意願，愛好畫畫。離異後曾去運城學習繪畫。1999年7月因涉嫌故意殺人被上網追逃。

曾有自媒體誤植照片 網民：以為是勞榮枝

值得一提的是，解麗萍抓捕新聞出來後，許多網民以為官方誤植勞榮枝的照片，經《香港01》記者查證，發現是當時不少自媒體誤植解某萍照片當作勞榮枝通緝照片，因兩人都是逃亡許久的女通緝犯，故不少人弄混。而警方發布的懸賞通告中，則寫明該照片是解麗萍，並非勞榮枝。

網民點睇：

歲月無情催人老，罪惡讓人更醜陋，法網難逃。

不由得感嘆，真是可惜了上帝給的容顏。

讓她多瀟灑了24年。

解某萍與勞某枝一樣都是殺人潛逃幾十年，都被抓獲了。就看執法部門如何審理了。

歲月是把殺豬刀。

